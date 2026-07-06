Новини Смачно Смачні та прості рецепти Універсальний маринад "1-2-3" для будь-яких закруток: робимо велику порцію консервації на раз
6 липня, 23:46
2

Універсальний маринад "1-2-3" для будь-яких закруток: робимо велику порцію консервації на раз

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Якщо часу для заготівель немає, можна спростити собі життя та закрити все одразу. І допоможе у цьому дивовижний універсальний маринад.

У самий розпал літніх заготівель господині часто обирають універсальні рецепти, які чудово пасують для консервації найрізноманітніших овочів. Справжньою знахідкою став маринад "1-2-3" – проста й перевірена поколіннями формула., розповідає o_gorodnik

До теми Покладіть це на дно — і огірки будуть хрусткими та пружними: точні пропорції ідеального маринаду

Як зробити маринад "1-2-3"? 

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 1

Інгредієнти: 
– 1 літр води; 
– 1 столова ложка солі без гірки; 
– 2 столові ложки цукру; 
– 3 столові ложки 9% оцту; 
– 2 лаврові листки; 
– 5 горошин чорного перцю; 
– 2 горошини духмяного перцю; 
– за бажанням — гвоздика, зерна гірчиці або насіння кропу. 

Маринад, який підійде для всього: дивіться відео

Приготування

  1. Спершу дочекайтеся, поки вода активно закипить, після чого додайте сіль, цукор та підготовлені спеції.
  2. Дайте суміші прокипіти на помірному вогні буквально дві-три хвилини, щоб кристали повністю розчинилися, а прянощі віддали свій аромат.
  3. На завершення влийте оцет і в ту ж мить приберіть каструлю з плити.
  4. Цей маринад чудово підійде для огірків, помідорів, перцю, кабачків та овочевого асорті. 

Пов'язані теми:

Смачні та прості рецепти