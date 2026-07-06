У самий розпал літніх заготівель господині часто обирають універсальні рецепти, які чудово пасують для консервації найрізноманітніших овочів. Справжньою знахідкою став маринад "1-2-3" – проста й перевірена поколіннями формула., розповідає o_gorodnik.
До теми Покладіть це на дно — і огірки будуть хрусткими та пружними: точні пропорції ідеального маринаду
Як зробити маринад "1-2-3"?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 1 літр води;
– 1 столова ложка солі без гірки;
– 2 столові ложки цукру;
– 3 столові ложки 9% оцту;
– 2 лаврові листки;
– 5 горошин чорного перцю;
– 2 горошини духмяного перцю;
– за бажанням — гвоздика, зерна гірчиці або насіння кропу.
Маринад, який підійде для всього: дивіться відеоХочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Приготування:
- Спершу дочекайтеся, поки вода активно закипить, після чого додайте сіль, цукор та підготовлені спеції.
- Дайте суміші прокипіти на помірному вогні буквально дві-три хвилини, щоб кристали повністю розчинилися, а прянощі віддали свій аромат.
- На завершення влийте оцет і в ту ж мить приберіть каструлю з плити.
- Цей маринад чудово підійде для огірків, помідорів, перцю, кабачків та овочевого асорті.