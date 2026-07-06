У самий розпал літніх заготівель господині часто обирають універсальні рецепти, які чудово пасують для консервації найрізноманітніших овочів. Справжньою знахідкою став маринад "1-2-3" – проста й перевірена поколіннями формула., розповідає o_gorodnik.

До теми Покладіть це на дно — і огірки будуть хрусткими та пружними: точні пропорції ідеального маринаду

Як зробити маринад "1-2-3"?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 1 літр води;

– 1 столова ложка солі без гірки;

– 2 столові ложки цукру;

– 3 столові ложки 9% оцту;

– 2 лаврові листки;

– 5 горошин чорного перцю;

– 2 горошини духмяного перцю;

– за бажанням — гвоздика, зерна гірчиці або насіння кропу.

Маринад, який підійде для всього: дивіться відео

Приготування: