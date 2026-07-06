В самый разгар летних заготовок хозяйки часто выбирают универсальные рецепты, которые отлично подходят для консервирования самых разных овощей. Настоящей находкой стал маринад "1-2-3" – простая и проверенная поколениями формула, рассказывает o_gorodnik.
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Как приготовить маринад "1-2-3"?
- Время: 10 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 1 литр воды;
– 1 столовая ложка соли без горки;
– 2 столовые ложки сахара;
– 3 столовые ложки 9% уксуса;
– 2 лавровых листа;
– 5 горошин черного перца;
– 2 горошины душистого перца;
– по желанию – гвоздика, зерна горчицы или семена укропа.
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Приготовление:
- Сначала дождитесь, пока вода закипит, после чего добавьте соль, сахар и подготовленные специи.
- Дайте смеси прокипеть на умеренном огне буквально две-три минуты, чтобы кристаллы полностью растворились, а пряности отдали свой аромат.
- В завершение влейте уксус и сразу же снимите кастрюлю с плиты.
- Этот маринад прекрасно подойдет для огурцов, помидоров, перца, кабачков и овощного ассорти.