Витонченість – це просто: готуємо вафельний торт "Рафаелло" – насолода, від якої не відірватись

Є десерти, які сміливо можна називати еталоном насолоди. Вафельний торт "Рафаелло" попри простоту приготування точно можна віднести до їх числа.

Кокосово-горіховий торт стане для ваших рідних або гостей найкращим подарунком. Він не потребує випікання та завжди викликає ажіотаж, розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм Валерії Матрохіної. Читайте також 4 інгредієнти й ні грама борошна: найкращий швидкий торт, який ви коли-небудь їли Як приготувати вафельний торт "Рафаелло"? Час : 1 година + просочування

: 1 година + просочування Порцій: 8 Інгредієнти:

– 400 грамів маскарпоне;

– 200 грамів білого згущеного молока;

– 60 грамів кокосової стружки;

– 60 грамів білого шоколаду;

– 60 грамів смаженого мигдалю;

– дрібка солі;

– екстракт ванілі;

– 8 – 9 вафельних коржів;

– малина або інші ягоди. Приготування: Якщо мигдаль сирий – підсушіть його кілька хвилин на сухій сковороді, після чого наріжте ножем на дрібні шматочки. Для приготування крему з’єднайте маскарпоне зі згущеним молоком, додайте кокосову стружку, щіпку солі, ваніль або лікер, а також подрібнений мигдаль. За бажанням додайте трохи топленого білого шоколаду. Поставте крем у холодильник на 15 – 20 хвилин, щоб він трохи загус. Розподіляйте крем на вафельних коржах рівномірним товстим шаром. Верхній корж також змастіть кремом. Прикрасьте торт ягодами або цукерками "Рафаелло". Обов’язково залиште готовий торт у холодильнику щонайменше на 4 години, а ще краще – на ніч. Смачного! Слинки течуть від самого вигляду: як зробити торт "Снікерс".