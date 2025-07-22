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Новини Смачно Випічка і десерти Витонченість – це просто: готуємо вафельний торт "Рафаелло" – насолода, від якої не відірватись
22 липня, 21:55
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Витонченість – це просто: готуємо вафельний торт "Рафаелло" – насолода, від якої не відірватись

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Вафельний торт "Рафаелло" не потребує випікання і складається з маскарпоне, згущеного молока, кокосової стружки, білого шоколаду, мигдалю, солі, ванілі, вафельних коржів, та ягід.
  • Цей десерт можна легко приготувати вдома, і він стає чудовим подарунком для рідних або гостей.

Є десерти, які сміливо можна називати еталоном насолоди. Вафельний торт "Рафаелло" попри простоту приготування точно можна віднести до їх числа.

Кокосово-горіховий торт стане для ваших рідних або гостей найкращим подарунком. Він не потребує випікання та завжди викликає ажіотаж, розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм Валерії Матрохіної. 

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Як приготувати вафельний торт "Рафаелло"? 

  • Час: 1 година + просочування
  • Порцій: 8

Інгредієнти
– 400 грамів маскарпоне;
– 200 грамів білого згущеного молока;
– 60 грамів кокосової стружки;
– 60 грамів білого шоколаду;
– 60 грамів смаженого мигдалю;
– дрібка солі;
– екстракт ванілі;
– 8 – 9 вафельних коржів;
– малина або інші ягоди. 

Приготування

  1. Якщо мигдаль сирий – підсушіть його кілька хвилин на сухій сковороді, після чого наріжте ножем на дрібні шматочки.

  2. Для приготування крему з’єднайте маскарпоне зі згущеним молоком, додайте кокосову стружку, щіпку солі, ваніль або лікер, а також подрібнений мигдаль. За бажанням додайте трохи топленого білого шоколаду. 

  3. Поставте крем у холодильник на 15 – 20 хвилин, щоб він трохи загус.

  4. Розподіляйте крем на вафельних коржах рівномірним товстим шаром. Верхній корж також змастіть кремом.

  5. Прикрасьте торт ягодами або цукерками "Рафаелло".

  6. Обов’язково залиште готовий торт у холодильнику щонайменше на 4 години, а ще краще – на ніч.

Смачного!

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