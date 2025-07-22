Кокосово-горіховий торт стане для ваших рідних або гостей найкращим подарунком. Він не потребує випікання та завжди викликає ажіотаж, розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм Валерії Матрохіної.

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Інгредієнти:

– 400 грамів маскарпоне;

– 200 грамів білого згущеного молока;

– 60 грамів кокосової стружки;

– 60 грамів білого шоколаду;

– 60 грамів смаженого мигдалю;

– дрібка солі;

– екстракт ванілі;

– 8 – 9 вафельних коржів;

– малина або інші ягоди.

Приготування:

Якщо мигдаль сирий – підсушіть його кілька хвилин на сухій сковороді, після чого наріжте ножем на дрібні шматочки.

Для приготування крему з’єднайте маскарпоне зі згущеним молоком, додайте кокосову стружку, щіпку солі, ваніль або лікер, а також подрібнений мигдаль. За бажанням додайте трохи топленого білого шоколаду.

Поставте крем у холодильник на 15 – 20 хвилин, щоб він трохи загус.

Розподіляйте крем на вафельних коржах рівномірним товстим шаром. Верхній корж також змастіть кремом.

Прикрасьте торт ягодами або цукерками "Рафаелло".