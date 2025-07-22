Кокосово-горіховий торт стане для ваших рідних або гостей найкращим подарунком. Він не потребує випікання та завжди викликає ажіотаж, розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм Валерії Матрохіної.
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Як приготувати вафельний торт "Рафаелло"?
- Час: 1 година + просочування
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 400 грамів маскарпоне;
– 200 грамів білого згущеного молока;
– 60 грамів кокосової стружки;
– 60 грамів білого шоколаду;
– 60 грамів смаженого мигдалю;
– дрібка солі;
– екстракт ванілі;
– 8 – 9 вафельних коржів;
– малина або інші ягоди.
Приготування:
Якщо мигдаль сирий – підсушіть його кілька хвилин на сухій сковороді, після чого наріжте ножем на дрібні шматочки.
Для приготування крему з’єднайте маскарпоне зі згущеним молоком, додайте кокосову стружку, щіпку солі, ваніль або лікер, а також подрібнений мигдаль. За бажанням додайте трохи топленого білого шоколаду.
Поставте крем у холодильник на 15 – 20 хвилин, щоб він трохи загус.
Розподіляйте крем на вафельних коржах рівномірним товстим шаром. Верхній корж також змастіть кремом.
Прикрасьте торт ягодами або цукерками "Рафаелло".
Обов’язково залиште готовий торт у холодильнику щонайменше на 4 години, а ще краще – на ніч.
Смачного!
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