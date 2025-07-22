Кокосово-горіховий торт стане для ваших рідних або гостей найкращим подарунком. Він не потребує випікання та завжди викликає ажіотаж, розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм Валерії Матрохіної.

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Як приготувати вафельний торт "Рафаелло"?

  • Час: 1 година + просочування
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
– 400 грамів маскарпоне;
– 200 грамів білого згущеного молока;
– 60 грамів кокосової стружки;
– 60 грамів білого шоколаду;
– 60 грамів смаженого мигдалю;
– дрібка солі;
– екстракт ванілі;
– 8 – 9 вафельних коржів;
– малина або інші ягоди.

Приготування:

  1. Якщо мигдаль сирий – підсушіть його кілька хвилин на сухій сковороді, після чого наріжте ножем на дрібні шматочки.

  2. Для приготування крему з’єднайте маскарпоне зі згущеним молоком, додайте кокосову стружку, щіпку солі, ваніль або лікер, а також подрібнений мигдаль. За бажанням додайте трохи топленого білого шоколаду.

  3. Поставте крем у холодильник на 15 – 20 хвилин, щоб він трохи загус.

  4. Розподіляйте крем на вафельних коржах рівномірним товстим шаром. Верхній корж також змастіть кремом.

  5. Прикрасьте торт ягодами або цукерками "Рафаелло".

  6. Обов’язково залиште готовий торт у холодильнику щонайменше на 4 години, а ще краще – на ніч.

Смачного!

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