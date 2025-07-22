Кокосово-ореховый торт станет для ваших родных или гостей лучшим подарком. Он не требует выпекания и всегда вызывает ажиотаж, рассказывает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Валерии Матрохиной.

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Ингредиенты:

– 400 граммов маскарпоне;

– 200 граммов белого сгущенного молока;

– 60 граммов кокосовой стружки;

– 60 граммов белого шоколада;

– 60 граммов жареного миндаля;

– щепотка соли;

– экстракт ванили;

– 8 – 9 вафельных коржей;

– малина или другие ягоды.

Приготовление:

Если миндаль сырой – подсушите его несколько минут на сухой сковороде, после чего нарежьте ножом на мелкие кусочки.

Для приготовления крема соедините маскарпоне со сгущенным молоком, добавьте кокосовую стружку, щепотку соли, ваниль или ликер, а также измельченный миндаль. По желанию добавьте немного топленого белого шоколада.

Поставьте крем в холодильник на 15 – 20 минут, чтобы он немного загустел.

Распределяйте крем на вафельных коржах равномерным толстым слоем. Верхний корж также смажьте кремом.

Украсьте торт ягодами или конфетами "Рафаэлло".