Кокосово-ореховый торт станет для ваших родных или гостей лучшим подарком. Он не требует выпекания и всегда вызывает ажиотаж, рассказывает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Валерии Матрохиной.
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Как приготовить вафельный торт "Рафаэлло"?
- Время: 1 час + пропитка
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 400 граммов маскарпоне;
– 200 граммов белого сгущенного молока;
– 60 граммов кокосовой стружки;
– 60 граммов белого шоколада;
– 60 граммов жареного миндаля;
– щепотка соли;
– экстракт ванили;
– 8 – 9 вафельных коржей;
– малина или другие ягоды.
Приготовление:
Если миндаль сырой – подсушите его несколько минут на сухой сковороде, после чего нарежьте ножом на мелкие кусочки.
Для приготовления крема соедините маскарпоне со сгущенным молоком, добавьте кокосовую стружку, щепотку соли, ваниль или ликер, а также измельченный миндаль. По желанию добавьте немного топленого белого шоколада.
Поставьте крем в холодильник на 15 – 20 минут, чтобы он немного загустел.
Распределяйте крем на вафельных коржах равномерным толстым слоем. Верхний корж также смажьте кремом.
Украсьте торт ягодами или конфетами "Рафаэлло".
Обязательно оставьте готовый торт в холодильнике минимум на 4 часа, а еще лучше – на ночь.
Приятного аппетита!
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