Кокосово-ореховый торт станет для ваших родных или гостей лучшим подарком. Он не требует выпекания и всегда вызывает ажиотаж, рассказывает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Валерии Матрохиной.

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Как приготовить вафельный торт "Рафаэлло"?

  • Время: 1 час + пропитка
  • Порций: 8

Ингредиенты:
– 400 граммов маскарпоне;
– 200 граммов белого сгущенного молока;
– 60 граммов кокосовой стружки;
– 60 граммов белого шоколада;
– 60 граммов жареного миндаля;
– щепотка соли;
– экстракт ванили;
– 8 – 9 вафельных коржей;
– малина или другие ягоды.

Приготовление:

  1. Если миндаль сырой – подсушите его несколько минут на сухой сковороде, после чего нарежьте ножом на мелкие кусочки.

  2. Для приготовления крема соедините маскарпоне со сгущенным молоком, добавьте кокосовую стружку, щепотку соли, ваниль или ликер, а также измельченный миндаль. По желанию добавьте немного топленого белого шоколада.

  3. Поставьте крем в холодильник на 15 – 20 минут, чтобы он немного загустел.

  4. Распределяйте крем на вафельных коржах равномерным толстым слоем. Верхний корж также смажьте кремом.

  5. Украсьте торт ягодами или конфетами "Рафаэлло".

  6. Обязательно оставьте готовый торт в холодильнике минимум на 4 часа, а еще лучше – на ночь.

Приятного аппетита!

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