Найсмачніші вареники з черешнею: унікальна літня насолода

Черешня – це просто неперевершений подарунок літа. Але в улюблених варениках вона смакуватиме ще краще!

Спробуйте додати смаку літа ще більше унікальності. Для цього чудово підійдуть вареники з черешнею, які легко зробити за рецептом cooking. Читайте також Лише пів ложки – і макарони ніколи не злипнуться: секрет, який приховують італійці Як приготувати вареники з вишнею? Інгредієнти:

– черешня;

– цукор;

– борошно;

– сіль;

– олія;

– яйце;

– вершкове масло або сметана. Яскраве літнє задоволення: дивіться відео Приготування: Просіяне борошно змішайте з дрібкою солі, яйцем, рафінованою олією та теплою водою. Ретельно вимісіть масу руками до гладкості, загорніть у харчову плівку і залиште відпочити при кімнатній температурі приблизно на пів години. Тим часом підготуйте начинку: черешню ретельно промийте, обсушіть та обережно видаліть кісточки, намагаючись зберегти цілісність ягід. Відпочиле тісто розділіть на кілька частин, кожну розкачайте у тонкий пласт і за допомогою склянки виріжте круглі заготовки. На середину кожного кружальця викладіть кілька ягід черешні та притрусіть їх цукром за смаком. Щільно захипніть краї тіста, формуючи акуратні вареники. Опускайте заготовки невеликими порціями у киплячу, злегка підсолену воду. Після того як вареники спливуть на поверхню, варіть їх ще кілька хвилин на помірному вогні. Готову страву дістаньте шумовкою, викладіть у глибоку миску і щедро змастіть розтопленим вершковим маслом або подавайте гарячою з густою прохолодною сметаною.