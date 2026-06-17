Спробуйте додати смаку літа ще більше унікальності. Для цього чудово підійдуть вареники з черешнею, які легко зробити за рецептом cooking.

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Як приготувати вареники з вишнею?

Інгредієнти:

– черешня;

– цукор;

– борошно;

– сіль;

– олія;

– яйце;

– вершкове масло або сметана.

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Приготування: