Спробуйте додати смаку літа ще більше унікальності. Для цього чудово підійдуть вареники з черешнею, які легко зробити за рецептом cooking.

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Як приготувати вареники з вишнею?

Інгредієнти:
– черешня;
– цукор;
– борошно;
– сіль;
– олія;
– яйце;
– вершкове масло або сметана.

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Приготування:

  1. Просіяне борошно змішайте з дрібкою солі, яйцем, рафінованою олією та теплою водою.
  2. Ретельно вимісіть масу руками до гладкості, загорніть у харчову плівку і залиште відпочити при кімнатній температурі приблизно на пів години.
  3. Тим часом підготуйте начинку: черешню ретельно промийте, обсушіть та обережно видаліть кісточки, намагаючись зберегти цілісність ягід.
  4. Відпочиле тісто розділіть на кілька частин, кожну розкачайте у тонкий пласт і за допомогою склянки виріжте круглі заготовки.
  5. На середину кожного кружальця викладіть кілька ягід черешні та притрусіть їх цукром за смаком.
  6. Щільно захипніть краї тіста, формуючи акуратні вареники.
  7. Опускайте заготовки невеликими порціями у киплячу, злегка підсолену воду.
  8. Після того як вареники спливуть на поверхню, варіть їх ще кілька хвилин на помірному вогні.
  9. Готову страву дістаньте шумовкою, викладіть у глибоку миску і щедро змастіть розтопленим вершковим маслом або подавайте гарячою з густою прохолодною сметаною.