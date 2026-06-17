Спробуйте додати смаку літа ще більше унікальності. Для цього чудово підійдуть вареники з черешнею, які легко зробити за рецептом cooking.
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Як приготувати вареники з вишнею?
Інгредієнти:
– черешня;
– цукор;
– борошно;
– сіль;
– олія;
– яйце;
– вершкове масло або сметана.
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Приготування:
- Просіяне борошно змішайте з дрібкою солі, яйцем, рафінованою олією та теплою водою.
- Ретельно вимісіть масу руками до гладкості, загорніть у харчову плівку і залиште відпочити при кімнатній температурі приблизно на пів години.
- Тим часом підготуйте начинку: черешню ретельно промийте, обсушіть та обережно видаліть кісточки, намагаючись зберегти цілісність ягід.
- Відпочиле тісто розділіть на кілька частин, кожну розкачайте у тонкий пласт і за допомогою склянки виріжте круглі заготовки.
- На середину кожного кружальця викладіть кілька ягід черешні та притрусіть їх цукром за смаком.
- Щільно захипніть краї тіста, формуючи акуратні вареники.
- Опускайте заготовки невеликими порціями у киплячу, злегка підсолену воду.
- Після того як вареники спливуть на поверхню, варіть їх ще кілька хвилин на помірному вогні.
- Готову страву дістаньте шумовкою, викладіть у глибоку миску і щедро змастіть розтопленим вершковим маслом або подавайте гарячою з густою прохолодною сметаною.