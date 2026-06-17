Попробуйте придать лету ещё больше уникальности. Для этого отлично подойдут вареники с черешней, которые легко приготовить по рецепту cooking.

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Как приготовить вареники с вишней?

Ингредиенты:
– черешня;
– сахар;
– мука;
– соль;
– масло;
– яйцо;
– сливочное масло или сметана.

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Приготовление:

  1. Просеянную муку смешайте с щепоткой соли, яйцом, рафинированным маслом и тёплой водой.
  2. Тщательно вымесите тесто руками до гладкости, заверните в пищевую пленку и оставьте отдохнуть при комнатной температуре примерно на полчаса.
  3. Тем временем приготовьте начинку: черешню тщательно промойте, обсушите и аккуратно удалите косточки, стараясь сохранить целостность ягод.
  4. Отдохнувшее тесто разделите на несколько частей, каждую раскатайте в тонкий пласт и с помощью стакана вырежьте круглые заготовки.
  5. На середину каждого кружочка выложите несколько ягод черешни и посыпьте их сахаром по вкусу.
  6. Плотно зажмите края теста, формируя аккуратные вареники.
  7. Опускайте заготовки небольшими порциями в кипящую, слегка подсоленную воду.
  8. После того как вареники всплывут на поверхность, варите их еще несколько минут на умеренном огне.
  9. Готовое блюдо выньте шумовкой, выложите в глубокую миску и щедро смажьте растопленным сливочным маслом или подавайте горячим с густой прохладной сметаной.