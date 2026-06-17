Попробуйте придать лету ещё больше уникальности. Для этого отлично подойдут вареники с черешней, которые легко приготовить по рецепту cooking.
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Как приготовить вареники с вишней?
Ингредиенты:
– черешня;
– сахар;
– мука;
– соль;
– масло;
– яйцо;
– сливочное масло или сметана.
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Приготовление:
- Просеянную муку смешайте с щепоткой соли, яйцом, рафинированным маслом и тёплой водой.
- Тщательно вымесите тесто руками до гладкости, заверните в пищевую пленку и оставьте отдохнуть при комнатной температуре примерно на полчаса.
- Тем временем приготовьте начинку: черешню тщательно промойте, обсушите и аккуратно удалите косточки, стараясь сохранить целостность ягод.
- Отдохнувшее тесто разделите на несколько частей, каждую раскатайте в тонкий пласт и с помощью стакана вырежьте круглые заготовки.
- На середину каждого кружочка выложите несколько ягод черешни и посыпьте их сахаром по вкусу.
- Плотно зажмите края теста, формируя аккуратные вареники.
- Опускайте заготовки небольшими порциями в кипящую, слегка подсоленную воду.
- После того как вареники всплывут на поверхность, варите их еще несколько минут на умеренном огне.
- Готовое блюдо выньте шумовкой, выложите в глубокую миску и щедро смажьте растопленным сливочным маслом или подавайте горячим с густой прохладной сметаной.