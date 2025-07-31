На Маковія – просто ідеально: як легко приготувати смачнющі вареники з маком
- Маковія — важливе свято в Україні, що відзначається з давніх часів.
- Вареники з маком – чудова страва для святкового настрою.
Маковія – важливе свято, яке в Україні відзначають з давніх-давен. А святкувати потрібно не лише молитвою та єднанням, а й смачними наїдками.
Вареники – це завжди вдалий вибір до свята, а на Маковія – й поготів. Улюблений український смаколик з маковою начинкою просто неймовірний, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba. Як бонус – варіант яскравої подачі, яка додасть застіллю колориту.
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Як приготувати вареники з маком?
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
тісто:
– 280 грамів борошна;
– 2 столові ложки соняшникової олії;
– дрібка солі;
– 180 мілілітрів окропу;
начинка:
– 150 грамів маку;
– 2 столові ложки меду;
– цукор на смак;
для подачі:
– 500 грамів вишні;
– пів склянки вишневого соку;
– пів склянки цукру;
– 100 грамів волоських горіхів;
– мед на смак.
Приготування:
- Мак ретельно промиваємо та варимо приблизно годину. Час від часу знімаємо піну та помішуємо.
- Проціджуємо мак від рідини та збиваємо в блендері до отримання однорідної маси.
- Горіхи підрумʼянюємо на сухій сковорідці та подрібнюємо ножем.
- У борошно додаємо сіль та олію, потім поволі вливаємо в окріп та замішуємо тісто. Накриваємо його рушником та залишаємо на 20 хвилин.
- Вишневий сік змішуємо з цукром та варимо до отримання сиропу.
- Формуємо вареники, всередину викладаємо макову начинку.
- Варимо у великій кількості підсоленої води. Тримаємо на вогні 2 хвилини після того, як спливуть.
- Перед подачею поливаємо сиропом, посипаємо горіхами та додаємо мед.
Смачного!
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