Маковія – важливе свято, яке в Україні відзначають з давніх-давен. А святкувати потрібно не лише молитвою та єднанням, а й смачними наїдками.

Вареники – це завжди вдалий вибір до свята, а на Маковія – й поготів. Улюблений український смаколик з маковою начинкою просто неймовірний, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba. Як бонус – варіант яскравої подачі, яка додасть застіллю колориту.

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Як приготувати вареники з маком?

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

тісто:

– 280 грамів борошна;

– 2 столові ложки соняшникової олії;

– дрібка солі;

– 180 мілілітрів окропу;

начинка:

– 150 грамів маку;

– 2 столові ложки меду;

– цукор на смак;

для подачі:

– 500 грамів вишні;

– пів склянки вишневого соку;

– пів склянки цукру;

– 100 грамів волоських горіхів;

– мед на смак.

Приготування:

Мак ретельно промиваємо та варимо приблизно годину. Час від часу знімаємо піну та помішуємо. Проціджуємо мак від рідини та збиваємо в блендері до отримання однорідної маси. Горіхи підрумʼянюємо на сухій сковорідці та подрібнюємо ножем. У борошно додаємо сіль та олію, потім поволі вливаємо в окріп та замішуємо тісто. Накриваємо його рушником та залишаємо на 20 хвилин. Вишневий сік змішуємо з цукром та варимо до отримання сиропу. Формуємо вареники, всередину викладаємо макову начинку. Варимо у великій кількості підсоленої води. Тримаємо на вогні 2 хвилини після того, як спливуть. Перед подачею поливаємо сиропом, посипаємо горіхами та додаємо мед.

Смачного!

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