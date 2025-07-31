Укр Рус
Новини Смачно Смачні та прості рецепти На Маковія – просто ідеально: як легко приготувати смачнющі вареники з маком
31 липня, 05:55
2

На Маковія – просто ідеально: як легко приготувати смачнющі вареники з маком

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Маковія — важливе свято в Україні, що відзначається з давніх часів.
  • Вареники з маком – чудова страва для святкового настрою. 

Маковія – важливе свято, яке в Україні відзначають з давніх-давен. А святкувати потрібно не лише молитвою та єднанням, а й смачними наїдками.

Вареники – це завжди вдалий вибір до свята, а на Маковія – й поготів. Улюблений український смаколик з маковою начинкою просто неймовірний, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba. Як бонус – варіант яскравої подачі, яка додасть застіллю колориту. 

Читайте також Ніжні та солодкі: рецепт традиційних коржиків на Маковія

Як приготувати вареники з маком? 

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
тісто: 
– 280 грамів борошна;
– 2 столові ложки соняшникової олії;
– дрібка солі;
– 180 мілілітрів окропу;
начинка: 
– 150 грамів маку;
– 2 столові ложки меду;
– цукор на смак;
для подачі: 
– 500 грамів вишні;
– пів склянки вишневого соку;
– пів склянки цукру;
– 100 грамів волоських горіхів;
– мед на смак. 

Приготування

  1. Мак ретельно промиваємо та варимо приблизно годину. Час від часу знімаємо піну та помішуємо.
  2. Проціджуємо мак від рідини та збиваємо в блендері до отримання однорідної маси.
  3. Горіхи підрумʼянюємо на сухій сковорідці та подрібнюємо ножем.
  4. У борошно додаємо сіль та олію, потім поволі вливаємо в окріп та замішуємо тісто. Накриваємо його рушником та залишаємо на 20 хвилин.
  5. Вишневий сік змішуємо з цукром та варимо до отримання сиропу.
  6. Формуємо вареники, всередину викладаємо макову начинку.
  7. Варимо у великій кількості підсоленої води. Тримаємо на вогні 2 хвилини після того, як спливуть.
  8. Перед подачею поливаємо сиропом, посипаємо горіхами та додаємо мед. 

Смачного!

Без випікання та турбот: "ліниві" еклери за 5 хвилин. 