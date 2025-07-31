Вареники – это всегда удачный выбор к празднику, а на Маковея – и подавно. Любимое украинское лакомство с маковой начинкой просто невероятное, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba. В качестве бонуса – вариант яркой подачи, которая придаст застолью колорита.

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Как приготовить вареники с маком?

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

тесто:

– 280 граммов муки;

– 2 столовые ложки подсолнечного масла;

– щепотка соли;

– 180 миллилитров кипятка;

начинка:

– 150 граммов мака;

– 2 столовые ложки меда;

– сахар по вкусу;

для подачи:

– 500 граммов вишни;

– полстакана вишневого сока;

– полстакана сахара;

– 100 граммов грецких орехов;

– мед по вкусу.

Приготовление:

Мак тщательно промываем и варим примерно час. Время от времени снимаем пену и помешиваем. Процеживаем мак от жидкости и взбиваем в блендере до получения однородной массы. Орехи подрумяниваем на сухой сковородке и измельчаем ножом. В муку добавляем соль и масло, затем медленно вливаем в кипяток и замешиваем тесто. Накрываем его полотенцем и оставляем на 20 минут. Вишневый сок смешиваем с сахаром и варим до получения сиропа. Формируем вареники, внутрь выкладываем маковую начинку. Варим в большом количестве подсоленной воды. Держим на огне 2 минуты после того, как всплывут. Перед подачей поливаем сиропом, посыпаем орехами и добавляем мед.

Приятного аппетита!

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