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9 червня, 13:30
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Це варення зʼїдають ще до зими: легкий спосіб заготувати улюблену полуницю

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Варення – це один з найкращих способів насолодитися полуницею в осінньо-зимовий період. Єдина проблема: воно виходить таким смачним, що навіть найбільші запаси дуже швидко зникають.

Млинці, сирнички та навіть бісквіти – будь-що з полуничним варенням смакуватиме просто неперевершено. Не турбуйтеся про складність чи, з цим швидким рецептом порталу Cookpad впорається навіть дитина. 

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Як швидко приготувати варення з полуниці? 

Інгредієнти: 
– 1 кілограм полуниці;
– 500 грамів цукру. 

Полуничне задоволення / Фото Pixabay

Приготування: 

  1. Спочатку ретельно промийте ягоди, очистьте їх від хвостиків і викладіть у друшляк, щоб повністю позбутися зайвої вологи.
  2. Потім перекладіть полуницю в містку каструлю, засипте цукром, акуратно перемішайте і залиште приблизно на годину за кімнатної температури.
  3. За цей час ягоди пустять достатньо соку, після чого місткість можна ставити на плиту.
  4. Доведіть масу до кипіння на невеликому вогні, а потім варіть її протягом 20 хвилин, періодично помішуючи та знімаючи піну.
  5. Гаряче варення відразу ж розлийте у заздалегідь простерилізовані банки та герметично закатайте кришками.

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