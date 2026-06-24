24 червня, 19:20
Це варення тепер готують усі: популярний смаколик з порічок
Порічки – це чудова основа для ароматного варення. Воно ідеально доповнить як вишукані десерти, так і улюблені сніданки.
Порічкове варення – це та сама характерна кислинка, якою ви будете насолоджуватися з неймовірним задоволенням. Не треба зайвих рухів, рецепт від ютуб-каналу "На Здоров'я – корисні домашні рецепти" допоможе зробити все у найлегший спосіб.
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Як зробити варення з порічок?
Інгредієнти:
– 1 кілограм порічок;
– 500 + 100 грамів цукру;
– сік половинки лимона.
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Приготування:
- Чисті та добре висушені порічки ретельно перетираємо з цукром, щоб ягоди активно виділили свій природний сік.
- Ставимо масу на сильний вогонь, доводимо до активного кипіння і проварюємо всього 2 хвилини.
- Після цього ретельно протираємо суміш через дрібне сито, щоб позбутися кісточок та шкірки, повертаємо чистий сироп на плиту і варимо ще 5 хвилин.
- Гарячу масу розливаємо у підготовлені банки і залишаємо холонути за кімнатної температури – у процесі вистигання воно перетвориться на густе желе.
- Такий.смаколик ідеально пасує до свіжих млинців, печива, ранкових тостів або як соковита начинка для домашніх тортів і пирогів.