Це варення тепер готують усі: популярний смаколик з порічок

Порічки – це чудова основа для ароматного варення. Воно ідеально доповнить як вишукані десерти, так і улюблені сніданки.

Порічкове варення – це та сама характерна кислинка, якою ви будете насолоджуватися з неймовірним задоволенням. Не треба зайвих рухів, рецепт від ютуб-каналу "На Здоров'я – корисні домашні рецепти" допоможе зробити все у найлегший спосіб.

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Як зробити варення з порічок?

Інгредієнти:

– 1 кілограм порічок;

– 500 + 100 грамів цукру;

– сік половинки лимона.

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Приготування: