Ягодное варенье — это та самая характерная кислинка, которой вы будете наслаждаться с невероятным удовольствием. Не нужно лишних усилий, рецепт с YouTube-канала "На здоровье – полезные домашние рецепты" поможет сделать всё самым простым способом.

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Как приготовить варенье из смородины?

Ингредиенты:
– 1 килограмм смородины;
– 500 + 100 граммов сахара;
– сок половинки лимона.

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Приготовление:

  1. Чистые и хорошо просушенные смородины тщательно перетираем с сахаром, чтобы ягоды активно выделили свой природный сок.
  2. Ставим массу на сильный огонь, доводим до активного кипения и провариваем всего 2 минуты.
  3. После этого тщательно протираем смесь через мелкое сито, чтобы избавиться от косточек и кожицы, возвращаем чистый сироп на плиту и варим ещё 5 минут.
  4. Горячую массу разливаем в подготовленные банки и оставляем остывать при комнатной температуре — в процессе остывания она превратится в густое желе.
  5. Такое лакомство идеально подходит к свежим блинчикам, печенью, утренним тостам или в качестве сочной начинки для домашних тортов и пирогов.