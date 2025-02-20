В магазин ходити довше: ароматні ватрушки всього за 20 хвилин

Ватрушка – чудова випічка, яку хоч вдома подавай, хоч на роботу для перекусу бери. Смачна випічка буває швидкою, і цей рецепт яскраво це ілюструє.

Ці ватрушки такі ніжні та ароматні, що вам доведеться встояти перед спокусою готувати їх кожного дня. Тим паче, що весь процес займає зовсім мало часу. 24 Канал пропонує обов'язково скористатися рецептом з TikTok emiliya.yevtushenko1991.

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Рецепт швидких ватрушок

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 360 грамів коров'ячого сиру;

– 2 яйця;

– 8 столових ложок борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– дрібка солі;

– 2 столові ложки цукру;

для начинки:

– 100 грамів варення або сметани (можна використати сир Маскарпоне);

– 1 чайна ложка цукру;

– фрукти.

Приготування:

Інгредієнти для тіста змішуємо, замішуємо тісто. Ділимо тісто на частини та формуємо кульки. Кульки розкачуємо, робимо заглиблення та випікаємо 10 хвилин при 170 градусах. Додаємо у ватрушки крем та фрукти і випікаємо ще 5 хвилин.

Смачного!

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