Навіть макарони пахнутимуть котлетами: дешева вечеря, яка підкорить ваших рідних
Для того, щоб подати до столу смачну трапезу, не обов'язково проводити великі закупівлі. З правильними рецептами бюджетність та неймовірний смак легко поєднати.
Котлети з макаронами – це універсальна опція на всі випадки. Клди страва дешева і смачна, стає важко знайти відмовку, аби обрати щось інше, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Школа життя".
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Рецепт смачних макаронів з котлетами
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 700 грамів м'яса;
– 1 цибуля;
– 2 зубчики часнику;
– 400 грамів макаронів;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
Покладіть м’ясо, цибулю та часник у чашу блендера, додайте сіль, перець і, за бажанням, інші приправи. Подрібніть до однорідності. Якщо блендера немає, скористайтеся м’ясорубкою.
З отриманої маси сформуйте котлети й швидко обсмажте їх з обох боків на сильному вогні до рум’яної скоринки — всередині вони ще мають залишатися сирими.
У каструлю з товстим дном всипте макарони, трохи підсоліть і викладіть зверху котлети. Залийте все окропом так, щоб макарони були повністю покриті.
Накрийте кришкою та варіть на середньому вогні до повного вбирання рідини макаронами.
Смачного!
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