Котлети з макаронами – це універсальна опція на всі випадки. Клди страва дешева і смачна, стає важко знайти відмовку, аби обрати щось інше, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Школа життя".

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Рецепт смачних макаронів з котлетами

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 700 грамів м'яса;

– 1 цибуля;

– 2 зубчики часнику;

– 400 грамів макаронів;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Покладіть м’ясо, цибулю та часник у чашу блендера, додайте сіль, перець і, за бажанням, інші приправи. Подрібніть до однорідності. Якщо блендера немає, скористайтеся м’ясорубкою. З отриманої маси сформуйте котлети й швидко обсмажте їх з обох боків на сильному вогні до рум’яної скоринки — всередині вони ще мають залишатися сирими. У каструлю з товстим дном всипте макарони, трохи підсоліть і викладіть зверху котлети. Залийте все окропом так, щоб макарони були повністю покриті. Накрийте кришкою та варіть на середньому вогні до повного вбирання рідини макаронами.

Смачного!

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