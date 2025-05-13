Котлеты с макаронами – это универсальная опция на все случаи жизни. Клди блюдо дешевое и вкусное, становится трудно найти отговорку, чтобы выбрать что-то другое, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Школа жизни".
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Рецепт вкусных макарон с котлетами
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 700 граммов мяса;
– 1 лук;
– 2 зубчика чеснока;
– 400 граммов макарон;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Положите мясо, лук и чеснок в чашу блендера, добавьте соль, перец и, по желанию, другие приправы. Измельчите до однородности. Если блендера нет, воспользуйтесь мясорубкой.
Из полученной массы сформируйте котлеты и быстро обжарьте их с обеих сторон на сильном огне до румяной корочки - внутри они еще должны оставаться сырыми.
В кастрюлю с толстым дном всыпьте макароны, немного подсолите и выложите сверху котлеты. Залейте все кипятком так, чтобы макароны были полностью покрыты.
Накройте крышкой и варите на среднем огне до полного впитывания жидкости макаронами.
Приятного аппетита!
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