19 березня, 17:30
Звичайний гарнір перетвориться на ідеальний: як приготувати неймовірну вершкову гречку
Приготувати смачну розсипчасту гречку з вершковим маслом дуже легко. І, якщо ви подумали, що знадобиться багато часу і дій – помиляєтеся.
Як не дивно, навіть ті, хто зазвичай уникає гречки, будуть насолоджуватися цим гарніром. Рецептом вершкової гречки ділиться 24 Канал з посиланням на ElegantWoman.
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Вершкова гречка на гарнір
- Час: 25 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 250 грамів гречки;
– 150 грамів вершкового сиру;
– 30 грамів вершкового масла;
– 2 цибулі;
– сіль, перець – до смаку;
– олія для смаження.
Приготування:
- Промийте та відваріть гречку. Після того, як вона звариться, додайте вершкове масло.
- Поки вона варитиметься подрібніть цибулю та обсмажте її до золотавості на олії. Перекладіть в готову гречку.
- Тепер в крупу покладіть вершковий сир, сіль та перець. Перемішайте все і гарнір готовий.
Смачного!
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