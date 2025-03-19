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19 березня, 17:30
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Звичайний гарнір перетвориться на ідеальний: як приготувати неймовірну вершкову гречку

Марта Касіянчук

Приготувати смачну розсипчасту гречку з вершковим маслом дуже легко. І, якщо ви подумали, що знадобиться багато часу і дій – помиляєтеся.

Як не дивно, навіть ті, хто зазвичай уникає гречки, будуть насолоджуватися цим гарніром. Рецептом вершкової гречки ділиться 24 Канал з посиланням на ElegantWoman.

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Вершкова гречка на гарнір

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 4

Інгредієнти:
– 250 грамів гречки;
– 150 грамів вершкового сиру;
– 30 грамів вершкового масла;
– 2 цибулі;
– сіль, перець – до смаку;
– олія для смаження.

Приготування:

  1. Промийте та відваріть гречку. Після того, як вона звариться, додайте вершкове масло.
     
  2. Поки вона варитиметься подрібніть цибулю та обсмажте її до золотавості на олії. Перекладіть в готову гречку.
     
  3. Тепер в крупу покладіть вершковий сир, сіль та перець. Перемішайте все і гарнір готовий.

Смачного!

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