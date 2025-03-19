Звичайний гарнір перетвориться на ідеальний: як приготувати неймовірну вершкову гречку

Приготувати смачну розсипчасту гречку з вершковим маслом дуже легко. І, якщо ви подумали, що знадобиться багато часу і дій – помиляєтеся.

Як не дивно, навіть ті, хто зазвичай уникає гречки, будуть насолоджуватися цим гарніром. Рецептом вершкової гречки ділиться 24 Канал з посиланням на ElegantWoman. Читайте також 15 хвилин і вже на столі: картопля в мундирі з хрусткою скоринкою, але без духовки Вершкова гречка на гарнір Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 4 Інгредієнти:

– 250 грамів гречки;

– 150 грамів вершкового сиру;

– 30 грамів вершкового масла;

– 2 цибулі;

– сіль, перець – до смаку;

– олія для смаження. Приготування: Промийте та відваріть гречку. Після того, як вона звариться, додайте вершкове масло.

Поки вона варитиметься подрібніть цибулю та обсмажте її до золотавості на олії. Перекладіть в готову гречку.

Тепер в крупу покладіть вершковий сир, сіль та перець. Перемішайте все і гарнір готовий. Смачного! Теж приготуйте: ніжне ризотто з грибами від Пави.