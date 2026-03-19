Найкращий весняний салат з пекінки: чому кожному треба спробувати "Пролісок"

Коли настає весна, відкривається так багато можливостей для насолоди свіжістю. Апетитні салати – це той шанс, який просто не можна пропустити.

Пекінська капуста – це та основа для салату, яка завжди гарантовано дарує чудовий результат. Головне – правильно скомпонувати решту смакових акцентів та не перехитрувати із заправкою, радить портал "Господинька".

Як приготувати салат "Пролісок"?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів пекінської капусти;

– 1 – 2 свіжі огірки;

– 3 – 4 зварені яйця;

– пучок зеленої цибулі;

– 1 – 2 зубчики часнику;

заправка:

– жовтки з варених яєць;

– 3 – 4 столові ложки сметани або грецького йогурту;

– 1 чайна ложка діжонської гірчиці;

– 1 чайна ложка олії;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Приготування:

Нашаткуйте пекінську капусту тонкими смужками, а свіжі огірки перетворіть на витончену соломку або дрібні кубики. Також дрібно порубайте улюблену зелень для свіжості. Далі зварені на круто яйця розділіть. Білки наріжте шматочками та відправте їх до овочів, а жовтки залиште для основи соусу. Ретельно розімніть жовтки виделкою, поєднайте їх зі сметаною, ложкою гірчиці та олією. Додайте сіль, дрібку перцю та вичавлений часник, вимішуючи масу до абсолютної однорідності. Щедро полийте овочі отриманим соусом та делікатно перемішайте. Залиште салат у холодильнику на 10 – 15 хвилин, щоб смаки добре поєдналися.

Чим замінити гірчицю у соусі для салату?

Найкращою заміною стане свіжий або сушений часник. Його гострота чудово імітує характерний гірчичний "пекучий" ефект, особливо якщо розтерти зубчик до стану пасти з сіллю та олією, підказує Primecook.

Для більш витонченого, але пряного смаку можна скористатися меленим білим перцем або дрібкою імбиру. Ці спеції додадуть необхідної глибини заправці, не перебиваючи основний аромат овочів, як це іноді робить класична гірчиця.

Можна додати у соус трохи лимонного соку або яблучного оцту, змішаного з розтертим яєчним жовтком. Якщо ж ви шукаєте горіховий присмак, чудовою альтернативою стане паста тахіні або дрібно перемелене насіння льону.

