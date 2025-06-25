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25 червня, 23:54
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Це смачніше за котлети та навіть шашлик: відбивні з начинкою, які хоч на свято подавай

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Відбивні з начинкою можуть бути смачнішими за котлети та шашлик.
  • Ця страва смакуватиме з будь-яким гарніром або салатом. 

Ви можете зробити улюблені відбивні ще смачнішими. Усе, що для цього потрібно – прості інгредієнти та трішки зусиль.

Досвідчені господині вже роками готують відбивні у цей спосіб, адже так страва не лише дарує нові смакові враження, а й тішить унікальним поєднанням соковитості та пікантності. 24 Канал радить обовʼязково спробувати цей рецепт від порталу "Скарбничка рецептів".

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Рецепт відбивних з начинкою 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 3

Інгредієнти
– 3 шматки з курячого філе;
– 1 цибулина;
– 2 варені картоплини;
– 1 помідор;
– 1 помідор;
– 4 столові ложки сметани або майонезу;
– 100 грамів сиру;
– 2 чайні ложки гірчиці;
– 2 зубчики часнику;
– сіль, перець, спеції до смаку.

Приготування

  1. М’ясо ретельно відбийте кухонним молоточком. Приправте сіллю, перцем і улюбленими спеціями. Залиште маринуватися.

  2. Цибулю наріжте кільцями, а помідори тоненькими скибочками.

  3. На деко покладіть аркуш пергаменту, зверху викладіть кільця цибулі, а на них — шматки підготовленого м’яса.

  4. Кожну відбивну змастіть гірчицею, зверху розкладіть кружечки помідорів.

  5. Помідори посипте подрібненим часником, додайте трохи солі й меленого перцю до смаку.

  6. Картоплю грубо натираємо на помідори, злегка поливаємо сметаною або майонезом і випікаємо при 180 градусах приблизно 40 хвилин. 

  7. За 10 хвилин до кінця посипаємо відбивні натертим сиром. 

Смачного!

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