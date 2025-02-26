Вони легко можуть позмагатися з чебуреками: готуємо знамениті вінницькі лежні з капустою

Це кулінарне надбання точно заслуговує на те, аби ви звернули на нього увагу. Ба навіть більше: ця страва легко може увійти в топ ваших улюблених.

Лежні нагадують картопляні зрази, які можна наповнити будь-якою начинкою. Вінничани традиційно роблять їх з тушкованою капустою та салом, тож 24 Канал пропонує скористатися саме цим рецептом від kuskus.tv. Цікаво Не повірите, поки не спробуєте: як зварити буряк за 10 хвилин – оригінальний спосіб Рецепт вінницьких лежнів Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4 Інгредієнти:

– 3 картоплини;

– склянка квашеної капусти;

– 1 цибулина;

– 1 маленький часник;

– 100 грамів сала;

– 2 яйця;

– півсклянки борошна;

– 100 грамів сметани;

– сіль та перець до смаку. Приготування: Варимо картоплю до м'якості. Робимо пюре, додаємо яйце та борошно, солимо і перчимо. Замішуємо тісто. Нарізаємо цибулю та часник. Обсмажуємо на салі до золотистості, солимо та перчимо. Додаємо квашену капусту та тушкуємо кілька хвилин. Деко застеляємо пергаментом та змащуємо олією. Викладаємо шар картопляного пюре, викладаємо начинку та накриваємо іншим шаром картоплі. Формуємо пиріжки. Готуємо у духовці 15 – 20 хвилин при 180 градусах. Подаємо зі сметаною. Смачного! Ви просто їх псуєте: часті помилки у приготуванні печериць.