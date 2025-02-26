Лежни напоминают картофельные зразы, которые можно наполнить любой начинкой. Винничане традиционно делают их с тушеной капустой и салом, поэтому 24 Канал предлагает воспользоваться именно этим рецептом от kuskus.tv.

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Рецепт винницких лежней

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 картофелины;

– стакан квашеной капусты;

– 1 луковица;

– 1 маленький чеснок;

– 100 граммов сала;

– 2 яйца;

– полстакана муки;

– 100 граммов сметаны;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Варим картофель до мягкости. Делаем пюре, добавляем яйцо и муку, солим и перчим. Замешиваем тесто. Нарезаем лук и чеснок. Обжариваем на сале до золотистости, солим и перчим. Добавляем квашеную капусту и тушим несколько минут. Противень застилаем пергаментом и смазываем маслом. Выкладываем слой картофельного пюре, выкладываем начинку и накрываем другим слоем картофеля. Формируем пирожки. Готовим в духовке 15 – 20 минут при 180 градусах. Подаем со сметаной.

Приятного аппетита!

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