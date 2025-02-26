Лежни напоминают картофельные зразы, которые можно наполнить любой начинкой. Винничане традиционно делают их с тушеной капустой и салом, поэтому 24 Канал предлагает воспользоваться именно этим рецептом от kuskus.tv.

Интересно Не поверите, пока не попробуете: как сварить свеклу за 10 минут – оригинальный способ

Рецепт винницких лежней

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 3 картофелины;
– стакан квашеной капусты;
– 1 луковица;
– 1 маленький чеснок;
– 100 граммов сала;
– 2 яйца;
– полстакана муки;
– 100 граммов сметаны;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Варим картофель до мягкости.
  2. Делаем пюре, добавляем яйцо и муку, солим и перчим. Замешиваем тесто.
  3. Нарезаем лук и чеснок. Обжариваем на сале до золотистости, солим и перчим.
  4. Добавляем квашеную капусту и тушим несколько минут.
  5. Противень застилаем пергаментом и смазываем маслом.
  6. Выкладываем слой картофельного пюре, выкладываем начинку и накрываем другим слоем картофеля.
  7. Формируем пирожки.
  8. Готовим в духовке 15 – 20 минут при 180 градусах.
  9. Подаем со сметаной.

Приятного аппетита!

Вы просто их портите: частые ошибки в приготовлении шампиньонов.