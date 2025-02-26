Лежні нагадують картопляні зрази, які можна наповнити будь-якою начинкою. Вінничани традиційно роблять їх з тушкованою капустою та салом, тож 24 Канал пропонує скористатися саме цим рецептом від kuskus.tv.
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Рецепт вінницьких лежнів
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 картоплини;
– склянка квашеної капусти;
– 1 цибулина;
– 1 маленький часник;
– 100 грамів сала;
– 2 яйця;
– півсклянки борошна;
– 100 грамів сметани;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Варимо картоплю до м'якості.
- Робимо пюре, додаємо яйце та борошно, солимо і перчимо. Замішуємо тісто.
- Нарізаємо цибулю та часник. Обсмажуємо на салі до золотистості, солимо та перчимо.
- Додаємо квашену капусту та тушкуємо кілька хвилин.
- Деко застеляємо пергаментом та змащуємо олією.
- Викладаємо шар картопляного пюре, викладаємо начинку та накриваємо іншим шаром картоплі.
- Формуємо пиріжки.
- Готуємо у духовці 15 – 20 хвилин при 180 градусах.
- Подаємо зі сметаною.
Смачного!
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