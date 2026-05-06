Просто під ногами росте золото: як із кульбаби зробити мед і вино

Сезон цвітіння кульбаб зараз у самому розпалі, а разом із ним починається і період домашнього приготування запасів на зиму з цієї квітки. Саме в цей час цвітіння має найбільш насичений аромат і добре підходять для заготовок.

Господиня з Калущини поділилася власним способом приготування такого меду, який у її родині давно став звичною сезонною смакотою і для дітей, і для дорослих, пише Інформатор. Жителька села Небилів Перегінської громади Надія Тичковська готує кульбабовий мед уже багато років поспіль.

Як правильно зривати квіти?

Окремо господиня наголошує і на правильному зборі квітів. Кульбаби варто зривати лише у суху сонячну погоду, коли зникла ранкова роса. Не менш важливо обирати місця подалі від доріг та активного руху транспорту.

Для меду слід використовувати тільки добре розкриті квіти – саме вони дають найбільше аромату й кольору.

Збираю квіти, коли сонечко, щоб чисті були. Потім кип’ячу воду, додаю квіти, листочки вишні та тертий лимон і залишаю все це настоюватися на ніч. Наступного дня добре проціджую через марлю або сито і ставлю варити,

– зазначає кулінарка.

Мити кульбаби перед приготуванням не варто, щоб не втратити пилок, який залишається на пелюстках. Натомість квіти уважно перебрати вручну та видалити дрібних комах або траву.

Як зварити мед з кульбаби?

2 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 квіток кульбаби;

– 2 склянки води;

– 1,2 кілограма цукру;

– сік половини лимона;

– листя вишні до смаку;

– листя смородини до смаку;

– меліса до смаку.

Приготування:

З води та цукру зваріть сироп. Коли суміш закипить, додайте квітки кульбаби й варіть не довше 20 хвилин на невеликому вогні. Наприкінці додайте лимонний сік і запашні трави. Готовий мед процідіть через сито або марлю, добре відіжміть квіти й одразу розлийте у стерильні банки.

Що ще приготувати з кульбаби?

Зі звичайно кульбаби можна приготувати надзвичайно запашне вино. Вінничанин Олександр Шемета радить обов'язково його заготовляти, найкраще на весні.

Сам чоловік називає його "ковтком сонця". Це лише один із багатьох видів вина, які він готує власноруч. У його колекції є напої не тільки з винограду, а й із ягід, овочів і навіть квітів. Ідея приготувати кульбабове вино з’явилася після прочитання книги Рея Бредбері "Вино з кульбаби". Чоловік зізнається, що перші спроби були далекими від ідеалу, а сам рецепт довелося допрацьовувати вже на практиці.

Потрібно ретельно перебрати цвіт, аби зелень не потрапила в сусло, адже тоді вино буде гірчити,

– пояснює винороб.

Для приготування використовують лише квіти без зелених частин. Після цього цвіт подрібнюють і заливають гарячою водою. Суміш кілька днів настоюється, при цьому її потрібно регулярно перемішувати. Далі рідину проціджують, додають цукор, лимонний сік і жменю родзинок для запуску бродіння.

Процес приготування займає чимало часу. Напій проходить повний етап бродіння, який триває приблизно два місяці. Після випадіння осаду вино акуратно переливають у пляшки та залишають вистоюватися ще кілька місяців у прохолодному місці.

Зливаю акуратно з осаду і смакую. На смак кульбабове вино має легкий, ненав'язливий смак літнього меду,

– розповідає Олександр Шемет.

Як приготувати кульбабкове вино?

Хоч приготувати такого вина займає трохи часу, проте цей напій вартий того, повідомляють користувачі на Reddit.

3 години Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 кілограм квіткових голівок кульбаби;

– приблизно 600 грамів пелюсток кульбаби;

– 3,8 літра води;

– 1–2 пакетики чорного чаю;

– лимонний сік до смаку;

– 230 грамів цукру на 1 літр рідини;

– пектиновий фермент;

– винні дріжджі.

Приготування:

Використовуйте лише жовті пелюстки кульбаби, без зеленої частини, адже вона дає гіркоту. Із приблизно 1 кілограма квіткових голівок вийде близько 600 грамів чистих пелюсток. Перекладіть їх у велику каструлю та залийте водою. Якщо каструля недостатньо велика, додайте стільки води, скільки поміститься, а решту долийте пізніше. Доведіть суміш до кипіння, після чого зменште вогонь і варіть приблизно 15 хвилин. Зніміть каструлю з плити, додайте один або два пакетики чаю та залиште настоюватися на ніч. Наступного дня рідину добре процідіть через сито або марлю, а потім додатково пропустіть через муслін чи тонку тканину. Додайте лимонний сік і цукор – якщо хочете отримати напій міцністю близько 10%, орієнтуйтеся на 230 грамів цукру на кожен літр рідини. Знову поставте суміш на вогонь, доведіть до кипіння та залиште охолоджуватися. Охолоджену основу перелийте у стерилізований деміжон, додайте пектиновий фермент і винні дріжджі. Приблизно через 2 – 3 тижні, коли на дні утвориться щільний шар осаду, обережно перелийте напій в інший стерилізований деміжон і долийте стерилізованою водою. Після цього залиште його дозрівати на 4–6 місяців. Якщо за цей час знову утвориться товстий шар осаду, напій потрібно ще раз перелити в чисту посудину. Наприкінці стабілізуйте вино, розлийте у пляшки та залиште дозрівати.

