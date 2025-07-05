Розкішний напій власними руками: рецепт вина зі смородини

Для приготування цього фантастичного домашнього пʼянкого напою потрібні лише 2 інгредієнти: власне смородина та цукор. Все решта – справа техніки, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.

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Інгредієнти:

– 1,5 літра води;

– 1 кілограм смородини;

– 500 грамів цукру.

Приготування:

Переберіть смородину, видаляючи гілочки, листя та інші домішки. Важливо: не мийте ягоди, щоб не змити природні дріжджі.

Розімніть ягоди за допомогою блендера або звичайного товкача. Перекладіть отриману масу в чисту скляну ємність із шийкою.

Половину цукру розчиніть у теплій воді. Отриманим сиропом залийте ягідну масу. Об’єм заповненої посудини має становити не більше двох третин, щоб залишити простір для бродіння.

На шийку надягніть гумову рукавичку з маленьким отвором у пальці. Помістіть у темне місце при кімнатній температурі на 4 – 6 діб.

За цей час один раз обережно перемішайте вміст чистою ложкою. Потім процідіть сусло через дрібне сито та поверніть у ту саму банку.

Залишок цукру розділіть на 4 частини. Одну частину додайте відразу, ретельно перемішавши. Настоюйте ще 2 – 3 тижні в темному місці, раз на 7 днів додаючи чергову порцію цукру, щоразу перемішуючи вміст.

Після завершення бродіння напій процідіть і розлийте у пляшки.

Щільно закупорте та зберігайте в прохолодному темному приміщенні.