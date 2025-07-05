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5 липня, 23:50
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Розкішний напій власними руками: рецепт вина зі смородини

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Для приготування вина зі смородини потрібні смородина, цукор та вода.
  • Вино повинно довго настоюватися, саме це гарантує просто приголомшливий результат. 

Приготування домашнього вина – це особливий ритуал, який точно варто відтворити. Тим паче коли в результаті запаси поповняться вишуканим напоєм.

Для приготування цього фантастичного домашнього пʼянкого напою потрібні лише 2 інгредієнти: власне смородина та цукор. Все решта – справа техніки, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba

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Рецепт вина зі смородини

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 3

Інгредієнти
– 1,5 літра води;
– 1 кілограм смородини;
– 500 грамів цукру.

Приготування

  1. Переберіть смородину, видаляючи гілочки, листя та інші домішки. Важливо: не мийте ягоди, щоб не змити природні дріжджі.

  2. Розімніть ягоди за допомогою блендера або звичайного товкача. Перекладіть отриману масу в чисту скляну ємність із шийкою.

  3. Половину цукру розчиніть у теплій воді. Отриманим сиропом залийте ягідну масу. Об’єм заповненої посудини має становити не більше двох третин, щоб залишити простір для бродіння.

  4. На шийку надягніть гумову рукавичку з маленьким отвором у пальці. Помістіть у темне місце при кімнатній температурі на 4 – 6 діб.

  5. За цей час один раз обережно перемішайте вміст чистою ложкою. Потім процідіть сусло через дрібне сито та поверніть у ту саму банку.

  6. Залишок цукру розділіть на 4 частини. Одну частину додайте відразу, ретельно перемішавши. Настоюйте ще 2 – 3 тижні в темному місці, раз на 7 днів додаючи чергову порцію цукру, щоразу перемішуючи вміст.

  7. Після завершення бродіння напій процідіть і розлийте у пляшки.

  8. Щільно закупорте та зберігайте в прохолодному темному приміщенні.

  9. Вино має настоятись 2 – 3 місяці. Протягом цього періоду рекомендується раз на кілька тижнів повторно проціджувати напій для очищення від осаду.

Смачного!

Вишукана насолода: готуємо просте варення зі смородини.