Панацея від втоми та авітамінозу: закриваємо виноградний сік, який взимку оцінить кожен
- Натуральний виноградний сік легко приготувати вдома всього з 2 кілограм винограду за 30 хвилин.
- Цей напій містить комплекс вітамінів і є корисним напоєм. Здавна його вважали порятунком від авітамінозу.
Натуральний виноградний сік – свіжий і поживний напій, який часто хвалять за його здатність боротися з втомою і поповнювати нестачу корисних елементів. Він не лише втамовує спрагу, але і є багатим джерелом вітамінів.
Приготування виноградного соку в домашніх умовах – це простий процес, виконання якого дозволяє насолоджуватися цим напоєм протягом холодних місяців. Рецептом виноградного соку ділиться 24 Канал з посиланням на Woman24.
Як приготувати виноградний сік вдома?
- Час: 30 хвилин
- Порції: 1,5 літра
Інгредієнти:
– 2 кілограми винограду.
Приготування:
- Для початку плоди ретельно промийте, а потім перемеліть. Для цього підійде будь-який зручний для вас спосіб, наприклад, з використанням сокодавилки, роздавлюючи виноград руками або використовуючи друшляк та прес для приготування пюре.
- Після цього процідіть суміш у каструлю, щоб позбутися виноградної шкірки, залишків кісточок та іншого сміття.
- Каструлю зі свіжим соком відправляйте на вогонь і дочекайтеся, поки він закипить. Дайте покипіти протягом 5 хвилин.
- Тоді розлийте сік по заздалегідь простерилізованих банках. Робіть це з використанням дрібного сита.
- Наповнені до верху банки закрутіть кришками та відправляйте на зберігання після охолодження.
Готово!
Готово!