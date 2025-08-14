Укр Рус
14 серпня, 12:39
2

Панацея від втоми та авітамінозу: закриваємо виноградний сік, який взимку оцінить кожен

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Натуральний виноградний сік легко приготувати вдома всього з 2 кілограм винограду за 30 хвилин.
  • Цей напій містить комплекс вітамінів і є корисним напоєм. Здавна його вважали порятунком від авітамінозу. 

Натуральний виноградний сік – свіжий і поживний напій, який часто хвалять за його здатність боротися з втомою і поповнювати нестачу корисних елементів. Він не лише втамовує спрагу, але і є багатим джерелом вітамінів.

Приготування виноградного соку в домашніх умовах – це простий процес, виконання якого дозволяє насолоджуватися цим напоєм протягом холодних місяців. Рецептом виноградного соку ділиться 24 Канал з посиланням на Woman24.

Як приготувати виноградний сік вдома?

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 1,5 літра

Інгредієнти: 
– 2 кілограми винограду. 

Приготування:

  1. Для початку плоди ретельно промийте, а потім перемеліть. Для цього підійде будь-який зручний для вас спосіб, наприклад, з використанням сокодавилки, роздавлюючи виноград руками або використовуючи друшляк та прес для приготування пюре.
     
  2. Після цього процідіть суміш у каструлю, щоб позбутися виноградної шкірки, залишків кісточок та іншого сміття.
     
  3. Каструлю зі свіжим соком відправляйте на вогонь і дочекайтеся, поки він закипить. Дайте покипіти протягом 5 хвилин.
     
  4. Тоді розлийте сік по заздалегідь простерилізованих банках. Робіть це з використанням дрібного сита.
     
  5. Наповнені до верху банки закрутіть кришками та відправляйте на зберігання після охолодження.

Готово!

Якщо здається, що сік це дуже банально, можете спробувати приготувати буряковий квас. В давнину він відігравав значну роль у приготуванні борщів та обрядових страв.