Натуральный виноградный сок – свежий и питательный напиток, который часто хвалят за его способность бороться с усталостью и восполнять недостаток полезных элементов. Он не только утоляет жажду, но и является богатым источником витаминов.

Приготовление виноградного сока в домашних условиях – это простой процесс, выполнение которого позволяет наслаждаться этим напитком на протяжении холодных месяцев. Рецептом виноградного сока делится 24 Канал со ссылкой на Woman24. Читайте также Лучшего летнего супа не существует – "Сангрия" на белом сухом: идеально для вечера пятницы Как приготовить виноградный сок дома? Время: 30 минут

30 минут Порции: 1,5 литра Ингредиенты:

– 2 килограмма винограда. Приготовление: Для начала плоды тщательно промойте, а затем перемелите. Для этого подойдет любой удобный для вас способ, например, с использованием соковыжималки, раздавливая виноград руками или используя дуршлаг и пресс для приготовления пюре.

После этого процедите смесь в кастрюлю, чтобы избавиться от виноградной кожуры, остатков косточек и другого мусора.

Кастрюлю со свежим соком отправляйте на огонь и дождитесь, пока он закипит. Дайте покипеть в течение 5 минут.

Тогда разлейте сок по заранее простерилизованным банкам. Делайте это с использованием мелкого сита.

Наполненные до верха банки закрутите крышками и отправляйте на хранение после остывания. Готово!