Це просто "вбиває" страву: поширені помилки при приготуванні літнього салату
- Ангеліна Бурик розповіла про поширені помилки при приготуванні літнього салату, які негативно впливають на смак страви.
- Серед помилок: мокре листя салату, не очищений огірок, зарано нарізані помідори, не замаринована цибуля, та неправильне додавання заправки.
Салат – це нотки свіжості та оригінальні смакові акценти. Однак є кілька поширених помилок, які вкрай негативно впливають на результат.
Переможниця "МастерШеф" Ангеліна Бурик розповіла, як правильно готувати літній салат. Майже всі господині роблять помилки, з якими страва виходить не такою смачною, розповідає 24 Канал з посиланням на її інстаграм.
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- Мокре листя салату
Якщо не обсушити листя салату, заправка буде зʼїжджати та збиратися на дні тарілки.
- Не очищений від серединки огірок
Водяниста середина забере частину смаку.
- Зарано нарізані помідори
Томати треба нарізати лише перед подачею, інакше вони стануть кашею.
- Не замаринована цибуля
Замість цікавого акценту – сирий смак та гіркота.
- Додавання заправки
Заправляти салат треба лише перед подачею на стіл, інакше листя виглядатиме "зівʼялим".
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