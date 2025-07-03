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3 липня, 21:41
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Це просто "вбиває" страву: поширені помилки при приготуванні літнього салату

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Ангеліна Бурик розповіла про поширені помилки при приготуванні літнього салату, які негативно впливають на смак страви.
  • Серед помилок: мокре листя салату, не очищений огірок, зарано нарізані помідори, не замаринована цибуля, та неправильне додавання заправки.

Салат – це нотки свіжості та оригінальні смакові акценти. Однак є кілька поширених помилок, які вкрай негативно впливають на результат.

Переможниця "МастерШеф" Ангеліна Бурик розповіла, як правильно готувати літній салат. Майже всі господині роблять помилки, з якими страва виходить не такою смачною, розповідає 24 Канал з посиланням на її інстаграм

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  • Мокре листя салату

Якщо не обсушити листя салату, заправка буде зʼїжджати та збиратися на дні тарілки.

  • Не очищений від серединки огірок 

Водяниста середина забере частину смаку. 

  • Зарано нарізані помідори

Томати треба нарізати лише перед подачею, інакше вони стануть кашею.

  • Не замаринована цибуля

Замість цікавого акценту – сирий смак та гіркота. 

  • Додавання заправки 

Заправляти салат треба лише перед подачею на стіл, інакше листя виглядатиме "зівʼялим". 

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