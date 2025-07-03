Переможниця "МастерШеф" Ангеліна Бурик розповіла, як правильно готувати літній салат. Майже всі господині роблять помилки, з якими страва виходить не такою смачною, розповідає 24 Канал з посиланням на її інстаграм.

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  • Мокре листя салату

Якщо не обсушити листя салату, заправка буде зʼїжджати та збиратися на дні тарілки.

  • Не очищений від серединки огірок

Водяниста середина забере частину смаку.

  • Зарано нарізані помідори

Томати треба нарізати лише перед подачею, інакше вони стануть кашею.

  • Не замаринована цибуля

Замість цікавого акценту – сирий смак та гіркота.

  • Додавання заправки

Заправляти салат треба лише перед подачею на стіл, інакше листя виглядатиме "зівʼялим".

Ґатунок – не головне: як правильно вибирати борошно.