Переможниця "МастерШеф" Ангеліна Бурик розповіла, як правильно готувати літній салат. Майже всі господині роблять помилки, з якими страва виходить не такою смачною, розповідає 24 Канал з посиланням на її інстаграм.

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Мокре листя салату

Якщо не обсушити листя салату, заправка буде зʼїжджати та збиратися на дні тарілки.

Не очищений від серединки огірок

Водяниста середина забере частину смаку.

Зарано нарізані помідори

Томати треба нарізати лише перед подачею, інакше вони стануть кашею.

Не замаринована цибуля

Замість цікавого акценту – сирий смак та гіркота.

Додавання заправки

Заправляти салат треба лише перед подачею на стіл, інакше листя виглядатиме "зівʼялим".

Ґатунок – не головне: як правильно вибирати борошно.