Победительница "МастерШеф" Ангелина Бурик рассказала, как правильно готовить летний салат. Почти все хозяйки делают ошибки, с которыми блюдо получается не таким вкусным, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ее инстаграм.

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Мокрые листья салата

Если не обсушить листья салата, заправка будет съезжать и собираться на дне тарелки.

Не очищенный от серединки огурец

Водянистая середина заберет часть вкуса.

Слишком рано нарезанные помидоры

Томаты надо нарезать только перед подачей, иначе они станут кашей.

Не замаринованный лук

Вместо интересного акцента – сырой вкус и горечь.

Добавление заправки

Заправлять салат надо только перед подачей на стол, иначе листья будут выглядеть "увядшими".

Сорт – не главное: как правильно выбирать муку.