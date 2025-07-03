Победительница "МастерШеф" Ангелина Бурик рассказала, как правильно готовить летний салат. Почти все хозяйки делают ошибки, с которыми блюдо получается не таким вкусным, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ее инстаграм.

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  • Мокрые листья салата

Если не обсушить листья салата, заправка будет съезжать и собираться на дне тарелки.

  • Не очищенный от серединки огурец

Водянистая середина заберет часть вкуса.

  • Слишком рано нарезанные помидоры

Томаты надо нарезать только перед подачей, иначе они станут кашей.

  • Не замаринованный лук

Вместо интересного акцента – сырой вкус и горечь.

  • Добавление заправки

Заправлять салат надо только перед подачей на стол, иначе листья будут выглядеть "увядшими".

Сорт – не главное: как правильно выбирать муку.