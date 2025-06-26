Вечеря на сімʼю без турбот: оригінальний тарт з сиром та спаржею

Нагодувати всю сімʼю без зайвих зусиль – це цілком реально. Наприклад, цей тарт дасть можливість впоратися з цим завданням на "відмінно".

Цей тарт принесе оригінальні відтінки у звичні будні та збере за столом всю сімʼю ще до того, як буде готовий. 24 Канал радить спробувати рецепт, яким поділилася переможниця "МастерШеф" Валерія Матрохіна у своєму інстаграмі. Читайте також Це смачніше за котлети та навіть шашлик: відбивні з начинкою, які хоч на свято подавай Рецепт тарта з сиром та спаржею Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 6 Інгредієнти:

– 1 лист готового листкового тіста;

– 200 – 250 грамів сиру;

– 1 жовток + 1 столова ложка молока для змащування;

– пучок спаржі;

– сіль, перець, оливкова олія. Приготування: Увімкніть духовку та нагрійте до 180 градусів. Тісто дістаньте з морозилки, дайте розтанути та трохи розкачайте. Сформуйте бортики, просто підгорнувши краї до середини. В центр викладіть натертий сир, залишивши невелику жменьку для фінального шару. Нижні кінчики спаржі обріжте, злегка змастіть її олією, приправте сіллю й меленим перцем. Розкладіть спаржу поверх сиру. Збийте жовток з невеликою кількістю молока й намастіть ним краї тіста для апетитного рум’янцю. Зверху посипте залишками сиру. Випікайте пиріг у розігрітій духовці 25 – 30 хвилин, поки не стане золотистим і хрумким. Смачного! Хоч ложкою їж: рецепт апетитного курячого паштету.