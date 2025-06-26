Вечеря на сімʼю без турбот: оригінальний тарт з сиром та спаржею
- Рецепт тарта з сиром та спаржею включає листкове тісто, сир, жовток, спаржу, сіль, перець та оливкову олію.
- З цим рецептом ви смачно нагодуєте сімʼю без зайвих зусиль.
Нагодувати всю сімʼю без зайвих зусиль – це цілком реально. Наприклад, цей тарт дасть можливість впоратися з цим завданням на "відмінно".
Цей тарт принесе оригінальні відтінки у звичні будні та збере за столом всю сімʼю ще до того, як буде готовий. 24 Канал радить спробувати рецепт, яким поділилася переможниця "МастерШеф" Валерія Матрохіна у своєму інстаграмі.
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Рецепт тарта з сиром та спаржею
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 лист готового листкового тіста;
– 200 – 250 грамів сиру;
– 1 жовток + 1 столова ложка молока для змащування;
– пучок спаржі;
– сіль, перець, оливкова олія.
Приготування:
Увімкніть духовку та нагрійте до 180 градусів.
Тісто дістаньте з морозилки, дайте розтанути та трохи розкачайте. Сформуйте бортики, просто підгорнувши краї до середини.
В центр викладіть натертий сир, залишивши невелику жменьку для фінального шару.
Нижні кінчики спаржі обріжте, злегка змастіть її олією, приправте сіллю й меленим перцем. Розкладіть спаржу поверх сиру.
Збийте жовток з невеликою кількістю молока й намастіть ним краї тіста для апетитного рум’янцю. Зверху посипте залишками сиру.
Випікайте пиріг у розігрітій духовці 25 – 30 хвилин, поки не стане золотистим і хрумким.
Смачного!
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