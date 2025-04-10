Кожна господиня повинна це знати: як врятувати каламутний бульйон

Приготування прозорого та апетитного бульйону вважається важливою навичкою. Попри всі зусилля, багато домашніх кулінарів стикаються з тим, що їхній бульйон часто виходить каламутним.

Досвідчені господині знають тонкощі, що дозволяють виправити ситуацію. 24 Канал з посиланням на News24 ділиться ними і з вами.

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Прозорий бульйон – секрети

Експерти підкреслюють, що якість м'яса відіграє вирішальну роль у приготуванні бульйону. На думку кулінарів, оптимальним вибором є використання м'яса на кістці, оскільки воно підсилює насиченість страви.

Важлива і температура. Спочатку вогонь підіймають до максимального рівня, щоб довести бульйон до кипіння. Згодом температуру знижують до мінімуму, і бульйону дають кипіти, не накриваючи кришкою.

Сіль додавати слід наприкінці процесу приготування, а овочі подрібнювати на більші шматочки. Такий спосіб допомагає мінімізувати виділення соків з інгредієнтів, гарантуючи, що бульйон збереже свою чистоту і прозорість.

Крім того, слід своєчасно видаляти накип з бульйону для збереження його прозорості.

Як каламутний бульйон зробити прозорим

Якщо бульйон помутнішав, ще є надія на його відновлення. Для цього можна використати ситечко з яєчним білком, яке допоможе відновити прозорість бульйону.



Як врятувати каламутний бульйон / Фото substitutecooking

Бульйону слід дати охолонути до температури від 60 до 70 градусів. Після цього яєчні білки збити й поступово влити у каструлю тонкою цівкою, безперервно помішуючи.

Тоді бульйон поставити на вогонь і довести до кипіння. Після закипання вогонь зменшити й дати суміші варитися протягом 5 – 7 хвилин, знову ж таки постійне помішуючи. Кінцевий продукт треба процідити.

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