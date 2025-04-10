Кожна господиня повинна це знати: як врятувати каламутний бульйон
- Для приготування прозорого бульйону важлива якість м'яса, температура приготування та своєчасне видалення накипу.
- Яєчний білок може допомогти відновити прозорість бульйону, якщо він помутнішав.
Приготування прозорого та апетитного бульйону вважається важливою навичкою. Попри всі зусилля, багато домашніх кулінарів стикаються з тим, що їхній бульйон часто виходить каламутним.
Досвідчені господині знають тонкощі, що дозволяють виправити ситуацію. 24 Канал з посиланням на News24 ділиться ними і з вами.
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Прозорий бульйон – секрети
Експерти підкреслюють, що якість м'яса відіграє вирішальну роль у приготуванні бульйону. На думку кулінарів, оптимальним вибором є використання м'яса на кістці, оскільки воно підсилює насиченість страви.
Важлива і температура. Спочатку вогонь підіймають до максимального рівня, щоб довести бульйон до кипіння. Згодом температуру знижують до мінімуму, і бульйону дають кипіти, не накриваючи кришкою.
Сіль додавати слід наприкінці процесу приготування, а овочі подрібнювати на більші шматочки. Такий спосіб допомагає мінімізувати виділення соків з інгредієнтів, гарантуючи, що бульйон збереже свою чистоту і прозорість.
Крім того, слід своєчасно видаляти накип з бульйону для збереження його прозорості.
Як каламутний бульйон зробити прозорим
Якщо бульйон помутнішав, ще є надія на його відновлення. Для цього можна використати ситечко з яєчним білком, яке допоможе відновити прозорість бульйону.
Як врятувати каламутний бульйон / Фото substitutecooking
Бульйону слід дати охолонути до температури від 60 до 70 градусів. Після цього яєчні білки збити й поступово влити у каструлю тонкою цівкою, безперервно помішуючи.
Тоді бульйон поставити на вогонь і довести до кипіння. Після закипання вогонь зменшити й дати суміші варитися протягом 5 – 7 хвилин, знову ж таки постійне помішуючи. Кінцевий продукт треба процідити.
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