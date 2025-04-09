Для того, щоб повною мірою відчути користь меду, важливо переконатися, що ви споживаєте натуральний мед. 24 Канал розповідає, як перевірити справжність меду.
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Як перевірити мед на цукор
Намагаючись збільшити обсяги, деякі виробники меду додають у свою продукцію різні добавки. До таких речовин належать борошно, крохмаль і патока, а найпоширенішим є білий цукор. Ця практика часто використовується для маскування низьких якісних характеристик меду.
Тому споживачам варто навчитися перевіряти мед на вміст доданих цукрів:
- З допомогою води. Розмішавши чайну ложку меду в чашці теплого – не киплячого – чаю, люди можуть спостерігати за поведінкою меду. Натуральний мед повністю розчиниться, тоді як мед з додаванням цукру може залишити осад на дні чашки.
- З допомогою серветки. Помістіть краплю меду на паперову серветку чи рушник і спостерігайте за тим, чи не утворюється навколо неї вологий слід. Наявність такого сліду свідчить про те, що мед містить додані цукри.
- З допомогою вогню. Підпаліть аркуш паперу з краплею натурального меду. Під впливом вогню чистий мед залишається неушкодженим, не темніє і не горить. На противагу цьому, мед, який містить додані цукри, буде горіти, що призведе до утворення вугілля.
- З допомогою хліба. Помістивши м'якуш білого хліба в мисочку з медом на 10 хвилин, можна помітити помітні відмінності. Якщо мед чистий і натуральний, хліб затвердіє. І навпаки, в меді з додаванням цукру хліб стане кислим і м'яким.
Як перевірити мед на цукор / Фото Unsplash
Ознаки справжнього меду:
- консистенція має бути однорідна;
- мед повинен плавно стікати з ложки;
- натуральний продукт викликає пирхоту в горлі;
- продукт має приємний аромат.
Також багато споживачів хвилює наявність піни та бульбашок, які утворюються на поверхні меду. Експерти запевняють, що ці характеристики не є причиною для занепокоєння – навпаки такий мед є натуральним і багатим на глюкозу, яка може призвести до кристалізації у верхній частині банки.
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