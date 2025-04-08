Щоб переконатися, що продукт містить виключно молочні жири, споживачі можуть використовувати різні методи перевірки. Які саме розповідає 24 Канал.

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Як перевірити якість вершкового масла вдома

У простому методі оцінки якості вершкового масла споживачам рекомендується налити в склянку теплу воду, приблизно 40 градусів за Цельсієм, і додати невеликий шматочок продукту. Якщо вершкове масло дійсно натуральне, воно легко розчиниться, в результаті чого вода нагадуватиме розведене молоко.

І навпаки, якщо продукт важко розчиняється, а на поверхні з'являються маслянисті плями, це свідчить про наявність немолочних жирів, що вказує на те, що вершкове масло може бути підробленим.

Є ще кілька методів визначення фальсифікату – за допомогою сковорідки та йоду, а також впливу холоду.

Покладіть його в морозилку хоча б на годину. Натуральне після заморозки можна нарізати, а ненатуральне почне кришитися.



Як зрозуміти, чи натуральне вершкове масло / Фото Unsplash

Розігрійте сковорідку і розтопіть на ній трохи олії. Піпеткою капніть на виріб кілька крапель йоду. Якщо на сковорідці розтоплений натуральний продукт, то нічого не зміниться – йод буде такого ж кольору, як і був, і просто поступово зникатиме.



Інша ситуація виникне, якщо масло вершкове ненатуральне – колір йоду стане сіро-бурим.

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