Чтобы убедиться, что продукт содержит исключительно молочные жиры, потребители могут использовать различные методы проверки. Какие именно рассказывает 24 Канал.

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Как проверить качество сливочного масла дома

В простом методе оценки качества сливочного масла потребителям рекомендуется налить в стакан теплую воду, примерно 40 градусов по Цельсию, и добавить небольшой кусочек продукта. Если сливочное масло действительно натуральное, оно легко растворится, в результате чего вода будет напоминать разведенное молоко.

И наоборот, если продукт трудно растворяется, а на поверхности появляются маслянистые пятна, это свидетельствует о наличии немолочных жиров, что указывает на то, что сливочное масло может быть поддельным.

Есть еще несколько методов определения фальсификата – с помощью сковородки и йода, а также воздействия холода.

Положите его в морозилку хотя бы на час. Натуральное после заморозки можно нарезать, а ненатуральное начнет крошиться.



Как понять, натуральное ли сливочное масло / Фото Unsplash

Разогрейте сковородку и растопите на ней немного масла. Пипеткой капните на изделие несколько капель йода. Если на сковородке растоплен натуральный продукт, то ничего не изменится – йод будет такого же цвета, как и был, и просто постепенно исчезнет.



Другая ситуация возникнет, если масло сливочное ненатуральное – цвет йода станет серо-бурым.

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