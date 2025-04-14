Забудьте про окріп: лайфхак з яким наклеїти наліпки на яйця можна за пару хвилин

З наближенням Великодня, який цього року припадає на 20 квітня, в мережі з'являються різноманітні цікаві та практичні поради. Зокрема, один лайфхак привертає увагу спрощеним процесом прикрашання яєць.

Як зазначається для цього не треба ні вода, ні фарба. Про лайфхак, який займе всього пару хвилин, розповідає 24 Канал з посиланням на GordiChef.

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Як швидко наклеїти наліпки на великодні яйця

В інноваційному підході до декорування яєць рекомендують використовувати попередньо зварені яйця, спеціальні наліпки та фен. Саме цей пристрій визнано найефективнішим інструментом для надійного прикріплення наліпок.

Слід наклеювати смужку клейкої наліпки на чисте яйце. Потім обережно нагріти яйце феном, рівномірно і поступово подаючи тепло, щоб наліпка лягла до поверхні рівно.

Ця техніка прикрашання писанок є більш ефективною, ніж традиційний метод занурення яєць в окріп. До того ж з приклеюванням феном, можна взяти пофарбовані яйця, й створити оригінальні крашанки.

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