Консервовані помідори – це закрутка, яка є в кожній коморі. І важливо попіклуватися, щоб вони не лише добре смакували, а й гарно виглядали.

Часто трапляється, що шкірка помідорів в банці лопає, через що апетитні овочі розпливаються у незрозумілу масу. Як цього уникнути – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media.

Як правильно консервувати помідори?

Правильний сорт

Не всі сорти помідорів однаково добре підходять для консервації. Звертайте увагу на ті плоди, шкірка яких щільна та мʼясиста. Ідеальні сорти – сливка та дама.

Також можна консервувати помідори черрі, але тільки у маленькі баночки.

Зрілість

Якщо плоди вже занадто стиглі – для консервації вони не підійдуть. Саме з ними є найбільший ризик розтріскування.

Підготовка до перепаду температури

Коли помідори одразу заливають гарячим розсолом – трапляється "термічний шок", який може призвести до розтріскування шкірки через високий тиск у плодах. Щоб цього уникнути, проколіть кожен помідор тонкою голкою біля плодоніжки.

Цей простий лайфхак знизить ризик того, що шкірка помідорів лопне і мʼякоть розповсюдиться по всій банці.

З томатів можна зробити багато смачних зимових заготовок. Наприклад, ароматний соус, який замінить кетчуп.