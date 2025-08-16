Укр Рус
Новини Смачно Кулінарні секрети Шкірка не лопне: топ-3 секрети консервації помідорів
16 серпня, 19:40
2

Шкірка не лопне: топ-3 секрети консервації помідорів

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Для консервації підходять помідори з щільною шкіркою, такі як сорти сливка або дама, а також помідори черрі для маленьких банок.
  • Щоб уникнути розтріскування шкірки через термічний шок, слід проколоти помідори тонкою голкою біля плодоніжки перед заливкою гарячим розсолом.

Консервовані помідори – це закрутка, яка є в кожній коморі. І важливо попіклуватися, щоб вони не лише добре смакували, а й гарно виглядали.

Часто трапляється, що шкірка помідорів в банці лопає, через що апетитні овочі розпливаються у незрозумілу масу. Як цього уникнути – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media

Читайте також Ось це справді по-українськи: рецепт бурякового квасу, який незаслужено забутий

Як правильно консервувати помідори? 

  • Правильний сорт

Не всі сорти помідорів однаково добре підходять для консервації. Звертайте увагу на ті плоди, шкірка яких щільна та мʼясиста. Ідеальні сорти – сливка та дама. 

Також можна консервувати помідори черрі, але тільки у маленькі баночки. 

  • Зрілість 

Якщо плоди вже занадто стиглі – для консервації вони не підійдуть. Саме з ними є найбільший ризик розтріскування. 

  • Підготовка до перепаду температури 

Коли помідори одразу заливають гарячим розсолом – трапляється "термічний шок", який може призвести до розтріскування шкірки через високий тиск у плодах. Щоб цього уникнути, проколіть кожен помідор тонкою голкою біля плодоніжки. 

Цей простий лайфхак знизить ризик того, що шкірка помідорів лопне і мʼякоть розповсюдиться по всій банці. 

З томатів можна зробити багато смачних зимових заготовок. Наприклад, ароматний соус, який замінить кетчуп. 