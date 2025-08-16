Консервированные помидоры – это закрутка, которая есть в каждой кладовой. И важно позаботиться, чтобы они не только хорошо смаковали, но и хорошо выглядели.

Часто случается, что кожура помидоров в банке лопает, из-за чего аппетитные овощи расплываются в непонятную массу. Как этого избежать – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Ukr.Media.

Как правильно консервировать помидоры?

Правильный сорт

Не все сорта помидоров одинаково хорошо подходят для консервации. Обращайте внимание на те плоды, кожица которых плотная и мясистая. Идеальные сорта – сливка и дама.

Также можно консервировать помидоры черри, но только в маленькие баночки.

Зрелость

Если плоды уже слишком спелые – для консервации они не подойдут. Именно с ними есть наибольший риск растрескивания.

Подготовка к перепаду температуры

Когда помидоры сразу заливают горячим рассолом – случается "термический шок", который может привести к растрескиванию кожуры из-за высокого давления в плодах. Чтобы этого избежать, проколите каждый помидор тонкой иглой возле плодоножки.

Этот простой лайфхак снизит риск того, что кожица помидоров лопнет и мякоть распространится по всей банке.

