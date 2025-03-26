Ниткою, келихом чи ножем: як гарно розрізати торт на порційні шматочки
- Бісквітний торт можна розрізати ножем або тонкою ниткою, але важливо, щоб він охолов.
- Ножі рекомендується промивати кип'яченою водою після кожного розрізу для підвищення точності та візуальної привабливості шматочків.
У світі кондитерських виробів торт посідає особливе місце як частування на особливих подіях. Випікання та прикрашання торта може зайняти кілька годин, вимагаючи майстерності та самовіддачі. Проте, не менш важливим є фінальний етап презентації торта.
Розрізання торта вимагає точної та елегантної техніки. Ось декілька порад, як легко порізати торт на шматочки, пише 24 Канал з посиланням на Arguments.
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Як легко розрізати торт на порційні шматочки
Бісквіт можна розрізати під будь-яким кутом не лише ножем, але й міцною тонкою ниткою. Однак важливо дочекатися, поки бісквіт охолоне, перш ніж спробувати цю техніку.
Пісочні торти можна нарізати звичайним гострим ножем, поки вони ще теплі.
Нарізати торт типу "Наполеон" – з ніжного листкового тіста – на порційні шматочки варто лише після того, як він ретельно просочиться кремом або сиропом.
Як акуратно нарізати торт "Наполеон" / Фото Unsplash
Експерти рекомендують промивати ножі кип'яченою водою після кожного розрізу. Вважається, що ця техніка підвищує точність і візуальну привабливість шматочків їжі.
А ви знаєте: що зробити, щоб начинка не "втікала" з випічки.