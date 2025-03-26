Ниткою, келихом чи ножем: як гарно розрізати торт на порційні шматочки

У світі кондитерських виробів торт посідає особливе місце як частування на особливих подіях. Випікання та прикрашання торта може зайняти кілька годин, вимагаючи майстерності та самовіддачі. Проте, не менш важливим є фінальний етап презентації торта.

Розрізання торта вимагає точної та елегантної техніки. Ось декілька порад, як легко порізати торт на шматочки, пише 24 Канал з посиланням на Arguments.

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Як легко розрізати торт на порційні шматочки

Бісквіт можна розрізати під будь-яким кутом не лише ножем, але й міцною тонкою ниткою. Однак важливо дочекатися, поки бісквіт охолоне, перш ніж спробувати цю техніку.

Пісочні торти можна нарізати звичайним гострим ножем, поки вони ще теплі.

Нарізати торт типу "Наполеон" – з ніжного листкового тіста – на порційні шматочки варто лише після того, як він ретельно просочиться кремом або сиропом.



Як акуратно нарізати торт "Наполеон" / Фото Unsplash

Експерти рекомендують промивати ножі кип'яченою водою після кожного розрізу. Вважається, що ця техніка підвищує точність і візуальну привабливість шматочків їжі.

А ви знаєте: що зробити, щоб начинка не "втікала" з випічки.