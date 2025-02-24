Винахід науки: як нарізати торт, щоб він зберігався значно довше – цікава порада брата Дарвіна

Виявляється, спосіб нарізання торта може впливати на термін його придатності. І цю проблему вдалося вирішити за допомогою науки.

Науковці часто тренують свої навички на доволі буденних питаннях. Двоюрідний брат Чарльза Дарвіна Френсіс Гальтон вирішив удосконалити спосіб нарізання торта. І його порада виглядає цілком слушною, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Як нарізати торт: порада Френсіса Гальтона

У 1906 році Гальтон надіслав у журнал листа, в якому пропонував новий метод нарізання круглого торта. За його словами, звичайний клиноподібний спосіб нелогічний, адже одразу дві сторони надрізів залишаються відкритими, що призводить до швидшого засихання торта. Натомість він запропонував рішення, яке виглядало так:

Потрібно вирізати смужку по центру торта, а частинки, які залишилися з'єднувати. Повторювати цю процедуру можна кілька разів, і так куди легше нарізати рівномірні шматки, аби ніхто не почувався обділеним.

Якщо ви плануєте зберігати торт і на наступний день, то цей спосіб точно варто взяти до уваги. Завдяки йому торт збереже свіжість, а засихання йому точно не загрожує.

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