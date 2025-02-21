Кабаноси стали не просто закускою до пива, а й легким та смачним перекусом. Готувати їх самому дуже легко, а рідні точно будуть в захваті від цієї ідеї, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookpad.

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Рецепт сухих ковбасок з курки

Час : 15 хвилин + кілька годин випікання

: 15 хвилин + кілька годин випікання Порцій: 4

Інгредієнти:

– 600 грамів курячого філе або фаршу;

– 1/2 чайної ложки сухого часнику;

– 1/2 чайної ложки солодкої паприки;

– 1/2 чайної ложки сухого чилі;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Якщо у вас куряче філе – наріжте і пропустіть через м'ясорубку. Додайте до фаршу сіль і спеції, ретельно перемішайте. Помістіть фарш у пакет-слайдер. За допомогою пакету на пергаменті сформуйте ковбаски. Сушіть їх при температурі 60 – 70 градусів впродовж 3 – 4 годин з частково відкритою духовкою.

Смачного!

Відповідь однозначна: чи можна мити м'ясо перед приготуванням.