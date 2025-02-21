Кабаноси стали не просто закускою до пива, а й легким та смачним перекусом. Готувати їх самому дуже легко, а рідні точно будуть в захваті від цієї ідеї, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookpad.
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Рецепт сухих ковбасок з курки
- Час: 15 хвилин + кілька годин випікання
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 600 грамів курячого філе або фаршу;
– 1/2 чайної ложки сухого часнику;
– 1/2 чайної ложки солодкої паприки;
– 1/2 чайної ложки сухого чилі;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Якщо у вас куряче філе – наріжте і пропустіть через м'ясорубку.
- Додайте до фаршу сіль і спеції, ретельно перемішайте.
- Помістіть фарш у пакет-слайдер.
- За допомогою пакету на пергаменті сформуйте ковбаски.
- Сушіть їх при температурі 60 – 70 градусів впродовж 3 – 4 годин з частково відкритою духовкою.
Смачного!
Відповідь однозначна: чи можна мити м'ясо перед приготуванням.