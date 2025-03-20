Почніть робити так само: навіщо професійні кулінари вимочують м'ясо в спеціальному розчині

Досвідчені господині рекомендують поширену практику: замочувати м'ясо перед приготуванням. Посилаються на різні переваги, включаючи потенційне видалення антибіотиків та покращення смаку м'яса.

Кулінарні експерти не впевнені в ефективності вимочування м'яса задля видалення шкідливих компонентів. Однак, відзначають, що ця техніка може покращити соковитість та смакові якості страви, пише 24 Канал з посиланням на Novosti24.

Читайте також То мити чи ні: в жодному разі не робіть цього з яйцями

Як правильно вимочувати м'ясо

Кулінари рекомендують замочувати м'ясо в холодній воді і зберігати його в охолодженому середовищі, наприклад, у холодильнику. Вони застерігають, що якщо залишити м'ясо при кімнатній температурі, ефективність цього процесу знижується.

Існує простий рецепт розчину для замочування м'яса, який складається лише з трьох основних інгредієнтів: води, солі та цукру. Рекомендовані пропорції цієї суміші: один літр води, чверть склянки кухонної солі та чайна ложка цукру. Ця проста суміш покращує процес приготування м'яса.



Навіщо вимочувати м'ясо / Ілюстративне фото Unpslash

Замочувати курку слід в розсолі на 20 – 30 хвилин, а свинину – на 3 – 4 години. Точний час вимочування може змінюватися залежно від ваги м'яса. Наприклад, півкілограмовий шматок свинини потребує приблизно 60 хвилин засолювання.

Різноманітні інгредієнти можуть покращити цю необхідну суміш, включаючи коріандр, аніс, лаврове листя, м'яту, лимонний сік та різноманітні сушені трави. Ці добавки обіцяють збагатити аромат і поліпшити загальний смак м'яса.

А ви знаєте: навіщо додавати оцет до картоплі при варінні.