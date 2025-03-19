Однак, експерти вважають, що важливо зважити, чи є миття яєць корисним, чи краще залишити їх немитими. Що ж робити розповідає 24 Канал з посиланням на Pixel.

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Чи потрібно мити яйця перед зберіганням

Експерти з безпеки харчових продуктів підкреслили, що миття яєць перед зберіганням, як правило, не є необхідним. Обґрунтування цієї рекомендації полягає у видаленні природного захисного шару, відомого як муцин. Ця кутикула слугує бар'єром, захищаючи пористу поверхню шкаралупи. Миття яєць може порушити це захисне покриття, що може призвести до проникнення бактерій і мікробів через шкаралупу і забруднення яйця.

За словами експертів, бактерії можуть проникати в яйця через інфекції в яєчниках або яйцепроводах курей, а також через контакт із забрудненою шкаралупою від пташиного посліду або пилу в гніздах. Хоча миття яєць може здатися життєздатним рішенням, воно є неефективним, якщо інфекція вже проникла в яйце. Крім того, миття може ненавмисно підвищити ризик зараження внутрішньої частини яйця.

Тож, миття яєць може підвищити ризик їхньої крихкості та дозволити забруднювачам та інфекціям проникнути всередину шкаралупи.

Що робити?

Якщо ви плануєте споживати яйце негайно, можете помити його, щоб зменшити ризик потенційних інфекцій.

Якщо ж ви хочете покласти його в холодильник, то зробіть це і помийте руки.

Можете протерти їх вологою тканиною, якщо вони занадто забруднені.

Теж важливо: як правильно зберігати яйця.