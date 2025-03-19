Однак, експерти вважають, що важливо зважити, чи є миття яєць корисним, чи краще залишити їх немитими. Що ж робити розповідає 24 Канал з посиланням на Pixel.
Читайте також Чому ніхто не казав про це раніше: як очистити картоплю в мундирі одним помахом руки
Чи потрібно мити яйця перед зберіганням
Експерти з безпеки харчових продуктів підкреслили, що миття яєць перед зберіганням, як правило, не є необхідним. Обґрунтування цієї рекомендації полягає у видаленні природного захисного шару, відомого як муцин. Ця кутикула слугує бар'єром, захищаючи пористу поверхню шкаралупи. Миття яєць може порушити це захисне покриття, що може призвести до проникнення бактерій і мікробів через шкаралупу і забруднення яйця.
За словами експертів, бактерії можуть проникати в яйця через інфекції в яєчниках або яйцепроводах курей, а також через контакт із забрудненою шкаралупою від пташиного посліду або пилу в гніздах. Хоча миття яєць може здатися життєздатним рішенням, воно є неефективним, якщо інфекція вже проникла в яйце. Крім того, миття може ненавмисно підвищити ризик зараження внутрішньої частини яйця.
Тож, миття яєць може підвищити ризик їхньої крихкості та дозволити забруднювачам та інфекціям проникнути всередину шкаралупи.
Що робити?
- Якщо ви плануєте споживати яйце негайно, можете помити його, щоб зменшити ризик потенційних інфекцій.
- Якщо ж ви хочете покласти його в холодильник, то зробіть це і помийте руки.
- Можете протерти їх вологою тканиною, якщо вони занадто забруднені.
Теж важливо: як правильно зберігати яйця.