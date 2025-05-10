Щоб була смачною та без нітратів: як правильно вибирати редиску

Редиска – чудовий сезонний додаток до ароматних салатів. Тому кожен повинен знати, як правильно її вибирати.

Для того, що отримати від редиски максимальне задоволення, потрібно вміти її вибирати. На що звертати увагу, аби на вашому столі опинився хрумкий продукт без нітратів – розповість 24 Канал.

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Як вибирати редиску

В першу чергу зверніть увагу на шкірку — вона має бути рівною, гладкою та насиченого кольору, без тріщин і пошкоджень. Якщо на поверхні є чорні плями, така редиска, ймовірно, вже почала псуватись і не варта покупки.

Хіт сезону / Фото Freepik

Важливим індикатором є також бадилля. Якщо листя виглядає здоровим і міцним, то і сама редиска, як правило, буде свіжою та смачною. Тому рекомендується обирати редис з бадиллям.

Не забувайте обережно натискати на редиску. Якщо вона м’яка і легко піддається тиску, це може свідчити про те, що плід перезрів або став порожнім всередині. Також це може бути ознакою того, що редиска давно зберігається і почала в’янути.

Багато хто вважає, що навіть органічно вирощена редиска може містити нітрати, особливо якщо вона дуже велика або довгаста. Тому краще обирати маленьку, округлу редиску, адже в такій, ймовірно, менше хімікатів.

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