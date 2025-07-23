Склад, колір, вигляд: як купувати лише якісні макарони

Макаронні вироби – обовʼязковий елемент нашого раціону. Саме тому кожен повинен знати, на що звертати увагу при їх купівлі.

Достатньо знати лише кілька підказок, щоб на вашому столі були лише макарони найвищої якості. На що звертати увагу при наступному поході у магазин – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.

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Як вибирати якісні макарони?

Найперше варто звернути увагу на етикетку. Якщо у ваших руках якісні макарони, повинна бути одна з цих позначок:

пшениця твердих сортів;

група А;

1 клас.

Також зверніть увагу на склад – повинні бути лише борошно та вода. Інколи для кольору додають моркву, шпинат або чорнило каракатиць, ці інгредієнти є цілком безпечними.

Колір якісних макаронних виробів повинен бути жовтим, золотисто-жовтим або янтарним. Інші відтінки – сигнал про небезпеку.

Уважно роздивіться поверхню макаронів – вона повинна бути гладкою. Гладкий край та невеликі вкраплення є нормою, а от інші пошкодження підкажуть, що не варто купувати цю продукцію.

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