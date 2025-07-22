Ця закуска стане для вас та близьких справжнім гастрономічним сюрпризом. Будьте певні: якщо подати її до святкового столу, то гості не розійдуться, поки не отримають від вас рецепту. 24 Канал пропонує переконатися в цьому з порталом "Канапулька".

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Як зробити "італійські суші"?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 7 скибочок прошутто;

– 5 скибочок італійської салямі;

– 4 свіжих листки базиліку;

– 1 – 2 склянки руколи або шпинату;

– 1 кулька буррати;

– 1/3 склянки в'ялених томатів;

– сіль та перець до смаку;

– орегано;

– оливкова олія;

– бальзамічна глазур.

Приготування:

На пергамент паралельно викладіть скибочки прошуто, щоб вони трішки заходили одна на одну. Так само повторюємо з ковбасою. Потім – базилік. Після цього викладаємо решту інгредієнтів, злегка збризкуємо олією. Згортаємо рулет. Нарізаємо порційними шматками.

Смачного!

Швидко та оригінально: готуємо кабачки-фрі з Павою.