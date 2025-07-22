Ця закуска стане для вас та близьких справжнім гастрономічним сюрпризом. Будьте певні: якщо подати її до святкового столу, то гості не розійдуться, поки не отримають від вас рецепту. 24 Канал пропонує переконатися в цьому з порталом "Канапулька".
Читайте також В закладах такий не зроблять: апетитний лаваш-кебаб на вогні
Як зробити "італійські суші"?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 7 скибочок прошутто;
– 5 скибочок італійської салямі;
– 4 свіжих листки базиліку;
– 1 – 2 склянки руколи або шпинату;
– 1 кулька буррати;
– 1/3 склянки в'ялених томатів;
– сіль та перець до смаку;
– орегано;
– оливкова олія;
– бальзамічна глазур.
Приготування:
- На пергамент паралельно викладіть скибочки прошуто, щоб вони трішки заходили одна на одну.
- Так само повторюємо з ковбасою.
- Потім – базилік. Після цього викладаємо решту інгредієнтів, злегка збризкуємо олією.
- Згортаємо рулет.
- Нарізаємо порційними шматками.
Смачного!
Швидко та оригінально: готуємо кабачки-фрі з Павою.