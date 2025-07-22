Эта закуска станет для вас и близких настоящим гастрономическим сюрпризом. Будьте уверены: если подать ее к праздничному столу, то гости не разойдутся, пока не получат от вас рецепта. 24 Канал предлагает убедиться в этом с порталом "Канапулька".

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Как сделать "итальянские суши"?

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 7 ломтиков прошутто;
– 5 ломтиков итальянской салями;
– 4 свежих листа базилика;
– 1 – 2 стакана рукколы или шпината;
– 1 шарик бурраты;
– 1/3 стакана вяленых томатов;
– соль и перец по вкусу;
– орегано;
– оливковое масло;
– бальзамическая глазурь.

Приготовление:

  1. На пергамент параллельно выложите ломтики прошутто, чтобы они немного заходили друг на друга.
  2. Так же повторяем с колбасой.
  3. Затем – базилик. После этого выкладываем остальные ингредиенты, слегка сбрызгиваем маслом.
  4. Сворачиваем рулет.
  5. Нарезаем порционными кусками.

Приятного аппетита!

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