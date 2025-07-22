Эта закуска станет для вас и близких настоящим гастрономическим сюрпризом. Будьте уверены: если подать ее к праздничному столу, то гости не разойдутся, пока не получат от вас рецепта. 24 Канал предлагает убедиться в этом с порталом "Канапулька".

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Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 7 ломтиков прошутто;

– 5 ломтиков итальянской салями;

– 4 свежих листа базилика;

– 1 – 2 стакана рукколы или шпината;

– 1 шарик бурраты;

– 1/3 стакана вяленых томатов;

– соль и перец по вкусу;

– орегано;

– оливковое масло;

– бальзамическая глазурь.

Приготовление:

На пергамент параллельно выложите ломтики прошутто, чтобы они немного заходили друг на друга. Так же повторяем с колбасой. Затем – базилик. После этого выкладываем остальные ингредиенты, слегка сбрызгиваем маслом. Сворачиваем рулет. Нарезаем порционными кусками.

Приятного аппетита!

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