Эта закуска станет для вас и близких настоящим гастрономическим сюрпризом. Будьте уверены: если подать ее к праздничному столу, то гости не разойдутся, пока не получат от вас рецепта. 24 Канал предлагает убедиться в этом с порталом "Канапулька".
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Как сделать "итальянские суши"?
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 7 ломтиков прошутто;
– 5 ломтиков итальянской салями;
– 4 свежих листа базилика;
– 1 – 2 стакана рукколы или шпината;
– 1 шарик бурраты;
– 1/3 стакана вяленых томатов;
– соль и перец по вкусу;
– орегано;
– оливковое масло;
– бальзамическая глазурь.
Приготовление:
- На пергамент параллельно выложите ломтики прошутто, чтобы они немного заходили друг на друга.
- Так же повторяем с колбасой.
- Затем – базилик. После этого выкладываем остальные ингредиенты, слегка сбрызгиваем маслом.
- Сворачиваем рулет.
- Нарезаем порционными кусками.
Приятного аппетита!
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