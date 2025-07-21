Если вы собираетесь на природу, обязательно приготовьте любимый всеми кебаб. А для того, чтобы вы получили идеальный результат без лишних хлопот, 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом победительницы "МастерШеф" Валерии Матрохиной, которым она поделилась в своем инстаграме.
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Как приготовить вкусный лаваш-кебаб?
- Время: 50 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов фарша из индейки;
– 1 луковица;
– 1 болгарский перец;
– 2 зубчика чеснока;
– пучок зелени;
– соль, специи и перец по вкусу;
– 100 граммов твердого сыра;
– 4 лаваша;
для смазывания:
– 30 граммов сливочного масла;
– половинка лайма;
– 1 зубчик чеснока;
– перец чили по вкусу.
Приготовление:
Сначала готовим мясную начинку: мелко шинкуем лук, сладкий перец, острый перец чили, чеснок и зелень. Все добавляем к мясному фаршу.
Приправляем смесь солью, молотым перцем и любимыми специями. Хорошо вымешиваем фарш.
На лист лаваша выкладываем фарш и посыпаем натертым сыром. Повторяем это действие с другими лавашами, после чего выкладываем их один на один.
Нарезаем полученный слой из лаваша средними полосками. Каждую полоску переворачиваем на бок и плотно прижимаем друг к другу.
Осторожно протыкаем сформированную массу шампурами на определенном расстоянии, после чего разрезаем на порционные кебабы.
Обжариваем на среднем огне.
Тем временем готовим ароматную масляную заправку: растапливаем сливочное масло, добавляем измельченный чеснок, сок лайма и щепотку молотого чили.
Смазываем кебабы этой смесью, когда они полуготовые.
Жарим до румяной корочки и полной готовности мяса.
Приятного аппетита!
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