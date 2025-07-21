Если вы собираетесь на природу, обязательно приготовьте любимый всеми кебаб. А для того, чтобы вы получили идеальный результат без лишних хлопот, 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом победительницы "МастерШеф" Валерии Матрохиной, которым она поделилась в своем инстаграме.

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Как приготовить вкусный лаваш-кебаб?

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов фарша из индейки;

– 1 луковица;

– 1 болгарский перец;

– 2 зубчика чеснока;

– пучок зелени;

– соль, специи и перец по вкусу;

– 100 граммов твердого сыра;

– 4 лаваша;

для смазывания:

– 30 граммов сливочного масла;

– половинка лайма;

– 1 зубчик чеснока;

– перец чили по вкусу.

Приготовление:

Сначала готовим мясную начинку: мелко шинкуем лук, сладкий перец, острый перец чили, чеснок и зелень. Все добавляем к мясному фаршу. Приправляем смесь солью, молотым перцем и любимыми специями. Хорошо вымешиваем фарш. На лист лаваша выкладываем фарш и посыпаем натертым сыром. Повторяем это действие с другими лавашами, после чего выкладываем их один на один. Нарезаем полученный слой из лаваша средними полосками. Каждую полоску переворачиваем на бок и плотно прижимаем друг к другу. Осторожно протыкаем сформированную массу шампурами на определенном расстоянии, после чего разрезаем на порционные кебабы. Обжариваем на среднем огне. Тем временем готовим ароматную масляную заправку: растапливаем сливочное масло, добавляем измельченный чеснок, сок лайма и щепотку молотого чили. Смазываем кебабы этой смесью, когда они полуготовые. Жарим до румяной корочки и полной готовности мяса.

Приятного аппетита!

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