Если вы собираетесь на природу, обязательно приготовьте любимый всеми кебаб. А для того, чтобы вы получили идеальный результат без лишних хлопот, 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом победительницы "МастерШеф" Валерии Матрохиной, которым она поделилась в своем инстаграме.

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Как приготовить вкусный лаваш-кебаб?

  • Время: 50 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 500 граммов фарша из индейки;
– 1 луковица;
– 1 болгарский перец;
– 2 зубчика чеснока;
– пучок зелени;
– соль, специи и перец по вкусу;
– 100 граммов твердого сыра;
– 4 лаваша;
для смазывания:
– 30 граммов сливочного масла;
– половинка лайма;
– 1 зубчик чеснока;
– перец чили по вкусу.

Приготовление:

  1. Сначала готовим мясную начинку: мелко шинкуем лук, сладкий перец, острый перец чили, чеснок и зелень. Все добавляем к мясному фаршу.

  2. Приправляем смесь солью, молотым перцем и любимыми специями. Хорошо вымешиваем фарш.

  3. На лист лаваша выкладываем фарш и посыпаем натертым сыром. Повторяем это действие с другими лавашами, после чего выкладываем их один на один.

  4. Нарезаем полученный слой из лаваша средними полосками. Каждую полоску переворачиваем на бок и плотно прижимаем друг к другу.

  5. Осторожно протыкаем сформированную массу шампурами на определенном расстоянии, после чего разрезаем на порционные кебабы.

  6. Обжариваем на среднем огне.

  7. Тем временем готовим ароматную масляную заправку: растапливаем сливочное масло, добавляем измельченный чеснок, сок лайма и щепотку молотого чили.

  8. Смазываем кебабы этой смесью, когда они полуготовые.

  9. Жарим до румяной корочки и полной готовности мяса.

Приятного аппетита!

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