Однако, не все дыни одинаково полезны и могут нести потенциальные риски для здоровья. 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина рассказывает, какие 3 признака на дыне указывают, что ее не стоит выбирать.

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Какую дыню не стоит покупать?

С трещинами и поврежденной кожурой

Эксперты предупреждают, что видимые трещины или разрывы на поверхности дынь представляют значительный риск для здоровья. Эти микроповреждения создают точки входа для вредных микробов, в том числе опасных кишечных бактерий, которые могут легко проникнуть в плод.

Потребление таких дынь может привести к пищевому отравлению или серьезным желудочно-кишечным расстройствам.

Со слишком сильным ароматом

Хотя запах дыни является ключевым моментом, сильный и сладкий запах брожения должен настораживать. Он сигнализирует о начале ферментации или порчи, указывая на то, что плод перезрел. Такие дыни могут быть гнилыми и представлять потенциальную опасность для здоровья.

Слишком мягкую

В предупреждении для потребителей эксперты подчеркнули, что слишком мягкая или "ватная" текстура дыни тоже может свидетельствовать о ее порче. Если при легком нажатии на кожуру остаются вмятины или, если кожура легко продавливается, скорее всего, плод испортился.

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